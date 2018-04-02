Псковская делегация примет участие в VII Международном экономическом форуме в Орше 

Торгово-промышленная палата Псковской области предлагает местным предпринимателям принять участие в работе VII Международного экономического форума и Республиканской универсальной выставки-ярмарки «Оршанские традиции», которые состоятся в Орше (Витебская область, Белоруссия) 11-12 апреля. Как сообщает пресс-служба ТПП, выезд делегации Торгово-промышленной Палаты Псковской области — 10 апреля во второй половине дня на автотранспорте палаты. 12 апреля запланировано возвращение в Псков. Регистрационный взнос: 3 000 рублей с участника (включает транспортные и регистрационные расходы). Ознакомиться с программой и найти контакты для регистрации можно ЗДЕСЬ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».