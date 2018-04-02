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Псковская делегация примет участие в VII Международном экономическом форуме в Орше
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Псковская делегация примет участие в VII Международном экономическом форуме в Орше 

Псковская губерния 38 минут назад
Торгово-промышленная палата Псковской области предлагает местным предпринимателям принять участие в работе VII Международного экономического форума и Республиканской универсальной выставки-ярмарки «Оршанские традиции», которые состоятся в Орше (Витебская область, Белоруссия) 11-12 апреля. Как сообщает пресс-служба ТПП, выезд делегации Торгово-промышленной Палаты Псковской области — 10 апреля во второй половине дня на автотранспорте палаты. 12 апреля запланировано возвращение в Псков. Регистрационный взнос: 3 000 рублей с участника (включает транспортные и регистрационные расходы). Ознакомиться с программой и найти контакты для регистрации можно ЗДЕСЬ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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