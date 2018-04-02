Ещё
МИД рекомендует россиянам в Тель-Авиве избегать мест скопления людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД рекомендует россиянам в Тель-Авиве избегать мест скопления людей 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей в Тель-Авиве в Израиле из-за митингов.
"Израиль — в Тель-Авиве проходят митинги левых и правых активистов, посвященные эскалации конфликта на границе сектора Газа. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, опубликованном в Twitter в понедельник.
В минувшую пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения», который планируется продолжать до середины мая. В ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 15 палестинцев, около 1,5 тысячи получили ранения. Израильские войска признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников многотысячного протеста, объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы и возлагая ответственность за кровопролитие на исламистские власти анклава.
РИА Новости: последние новости
В администрации Кузбасса пока не обсуждали льготы Тулеева, заявил источник Бастрыкин заявил, что число жертв при пожаре в Кемерово остается прежним Около шести тысяч человек вышли на митинг за закрытие полигона "Ядрово"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю22
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России288
«Россия сорвалась с цепи»1122
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать169
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»346
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
02:58
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
Украина В мире
00:54
Звезда «Дома-2» родила в прямом эфире
Шоу-бизнес
01:00
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение