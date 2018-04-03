В Уфе почти месяц искали пропавшую мать с дочерью

Башкирии завершились поиски пропавшей 29-летней Лейсян Чекрыжовой и ее маленькой дочери Анастасии.

Мать и девочка пропали еще 9 марта. Заявление подали родственники как только Лейсян перестала выходить на связь. Полиция обзвонила всех друзей и родных и выяснила, что Чекрыжовых нигде нет. Бывший муж Лейсян места себе не находил, полагая, что женщина и девочка уехали в другой регион.