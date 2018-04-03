В Уфе без вести пропала мать с двумя дочерьми

Пятые сутки в Уфе ищут 28-летнюю Марию Григорьеву. Женщина пропала 29 марта в районе улицы Островской и до сих пор не дает о себе знать.

— Мы немного повздорили, и жена ушла на площадку к дочерям. Я позвал их из окна домой, она взяла за руки пятилетнюю и семилетнюю девочек и пошла в сторону подъезда. Но в квартиру так и не поднялась, — рассказывает муж Марии Слава.

Позже домой зашел старший сын пары и сказал, что мама забрала свои ключи и куда-то ушла с девочками.

— С собой у нее ничего не было: ни документов, ни денег, ни телефона. Я обзвонил всех знакомых, никто ее не видел, — переживает Слава.

Мария — многодетная мама. Дома ее ждут десятилетний сын и трехлетняя дочь. В тот день женщина была одета в салатовую куртку и белые ботинки. На девочках были розовые пуховики.

Супруг женщины просит о помощи у неравнодушных жителей города. Всех, кто видел Марию или знает о ее местонахождении, просят звонить по номеру 89603839129.