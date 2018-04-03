Ещё
В Уфе без вести пропала мать с двумя дочерьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе без вести пропала мать с двумя дочерьми 

ufa1.ru 53 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Пятые сутки в Уфе ищут 28-летнюю Марию Григорьеву. Женщина пропала 29 марта в районе улицы Островской и до сих пор не дает о себе знать.
— Мы немного повздорили, и жена ушла на площадку к дочерям. Я позвал их из окна домой, она взяла за руки пятилетнюю и семилетнюю девочек и пошла в сторону подъезда. Но в квартиру так и не поднялась, — рассказывает муж Марии Слава.
Позже домой зашел старший сын пары и сказал, что мама забрала свои ключи и куда-то ушла с девочками.
— С собой у нее ничего не было: ни документов, ни денег, ни телефона. Я обзвонил всех знакомых, никто ее не видел, — переживает Слава.
Мария — многодетная мама. Дома ее ждут десятилетний сын и трехлетняя дочь. В тот день женщина была одета в салатовую куртку и белые ботинки. На девочках были розовые пуховики.
Супруг женщины просит о помощи у неравнодушных жителей города. Всех, кто видел Марию или знает о ее местонахождении, просят звонить по номеру 89603839129.
ufa1.ru: последние новости
В Нефтекамске на пять месяцев перекроют движение по оживлённой улице Школьница из Башкирии, покорившая жюри шоу «Голос.Дети» проходит кастинг на «Детское Евровидение» Матч «Уфа» — «Зенит» начнется с минуты тишины
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу82
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США80
Новая должность Тулеева и другие события дня16
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»86
Украина нарвалась на Черноморский флот728
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение