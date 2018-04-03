Первые лейтенанты-выпускники военных вузов этого года начали прибывать в соединения и воинские части ВВО 

Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв служебного жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.
В соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) начали прибывать первые лейтенанты-выпускники образовательных учреждений высшего образования Минобороны Российской Федерации.
Всего до конца текущего года запланировано прибытие в войска ВВО около 1,2 тыс. лейтенантов-выпускников.
Для прохождения службы прибудут специалисты различных видов и родов войск. Больше всего молодых офицеров получат мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и подразделения связи.
Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв служебного жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.
Напомним, в минувшие выходные в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского состоялся 106-й выпуск молодых лейтенантов. Впервые в истории училища выпуск произведен в первой декаде календарного года.
В торжественной обстановке лейтенантские погоны вручили около 250 выпускникам. Среди них 39 человек завершили обучение с красным дипломом. 10 молодых офицеров за время обучения имели только отличные оценки и безупречную дисциплину, за что удостоились золотых медалей из рук начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова.