Первые лейтенанты-выпускники военных вузов этого года начали прибывать в соединения и воинские части ВВО

Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв служебного жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.

Российской Федерации. В соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО) начали прибывать первые лейтенанты-выпускники образовательных учреждений высшего образования Минобороны

Всего до конца текущего года запланировано прибытие в войска ВВО около 1,2 тыс. лейтенантов-выпускников.

Для прохождения службы прибудут специалисты различных видов и родов войск. Больше всего молодых офицеров получат мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и подразделения связи.

Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв служебного жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.

Напомним, в минувшие выходные в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского состоялся 106-й выпуск молодых лейтенантов. Впервые в истории училища выпуск произведен в первой декаде календарного года.