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Социальные предприниматели будут искать в Костроме «региональную идентичность»
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Социальные предприниматели будут искать в Костроме «региональную идентичность» 

k1news.ru 44 минуты назад
13 апреля Кострома примет участников слета социальных предпринимателей. Тема встречи — в «Региональная идентичность: поиск, развитие, успех. След поддерживает администрации Костромской области, Российское общество „Знание“, фонд „Наше будущее“, АНО „Центр социальных инициатив“, Общественная организация „Опора России“, торгово-промышленной палаты Костромской области, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Помогать социальным предпринимателям находить новые идеи, а также эффективнее формы и инструменты поддержки будут бизнес-гуру в сфере социального предпринимательства:
Дарья Алексеева, основательница сети магазинов Charity;
Юлия Жигулина, канд. эконом. наук, исполнительный директор фонда „Наше будущее“;
Владимир Вайнер, (Москва), эксперт по социальному предпринимательству и сетевым проектам, директор фонда GladWay;
Елена Карин, промышленный дизайнер, модельер, фото-художник.
Оксана Сайганова (Москва) МВА, эксперт по социальному предпринимательству и сетевым проектам, представитель компании „УК Социальные системы“, управляющий сетью пансионатов для пожилых людей;
Наталия Гладких, генеральный директор Центра исследования Grand Prix;
Владимир Николаевич Якимец, докт. социол. наук, эксперт фонда „Наше будущее“;
Владимир Владимирович Вагин, канд. филос. наук, руководитель центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина РФ;
Николай Плюснин, директор АНО „Центр гражданских инициатив“ (Киров);
Антон Дыганов, руководитель ЦИСС Республики Татарстан;
Елена Мильто, член Общественной палаты РФ, канд. псих. наук, предприниматель.
На слете заявлены следующие темы:
История успеха Charity Shop или как найти свою нишу и создать рентабельное социальное предприятия
Почему мы покупаем социальное?
Charity Shop: шопинг во благо.
Идеи и концепции социального предпринимательства, успешно зарекомендовавшие себя в российских городах с населением до 500 тысяч человек.
Векторы развития социального предпринимательства в России.
История и основные направления развития социального предпринимательства в России.
Развитие социального предпринимательства в регионах.
Об инициативном бюджетировании в целях развития ТОС поддержки.
Как развивать территорию (для председателей ТОСов).
Развитие центров инноваций в социальной сфере (на примере Республике Татарстан).
Государственная поддержка социального предпринимательства.
Будущее социальной рекламы в России.
Сбытовая поддержка социального предпринимательства (на примере проекта „Больше чем покупка“).
Регистрация обязательна! По ссылке социальной сети „ВКонтакте“
(в программе возможны незначительные изменения!)
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