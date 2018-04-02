Социальные предприниматели будут искать в Костроме «региональную идентичность»

13 апреля Кострома примет участников слета социальных предпринимателей. Тема встречи — в «Региональная идентичность: поиск, развитие, успех. След поддерживает администрации Костромской области , Российское общество „Знание“, фонд „Наше будущее“, АНО „Центр социальных инициатив“, Общественная организация „Опора России“, торгово-промышленной палаты Костромской области, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Помогать социальным предпринимателям находить новые идеи, а также эффективнее формы и инструменты поддержки будут бизнес-гуру в сфере социального предпринимательства:

Юлия Жигулина, канд. эконом. наук, исполнительный директор фонда „Наше будущее“;

Елена Карин, промышленный дизайнер, модельер, фото-художник.

Оксана Сайганова (Москва) МВА, эксперт по социальному предпринимательству и сетевым проектам, представитель компании „УК Социальные системы“, управляющий сетью пансионатов для пожилых людей;

Наталия Гладких, генеральный директор Центра исследования Grand Prix;

Николай Плюснин, директор АНО „Центр гражданских инициатив“ (Киров);

На слете заявлены следующие темы:

История успеха Charity Shop или как найти свою нишу и создать рентабельное социальное предприятия

Почему мы покупаем социальное?

Charity Shop: шопинг во благо.

Идеи и концепции социального предпринимательства, успешно зарекомендовавшие себя в российских городах с населением до 500 тысяч человек.

Векторы развития социального предпринимательства в России

История и основные направления развития социального предпринимательства в России.

Развитие социального предпринимательства в регионах.

Об инициативном бюджетировании в целях развития ТОС поддержки.

Как развивать территорию (для председателей ТОСов).

Развитие центров инноваций в социальной сфере (на примере Республике Татарстан).

Государственная поддержка социального предпринимательства.

Будущее социальной рекламы в России.

Сбытовая поддержка социального предпринимательства (на примере проекта „Больше чем покупка“).

Регистрация обязательна! По ссылке социальной сети „ВКонтакте“

(в программе возможны незначительные изменения!)