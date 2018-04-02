Вечером в синий цвет окрасятся фасады КАИ и «Ривьеры»

Казань присоединится к международной акции Light It Up Blue. Сегодня вечером, с 18:00 до 19:00, фасады ряда зданий окрасятся в синий цвет. На медиафасадах будут показаны информационные ролики проблеме аутизма.

К акции присоединятся КНИТУ-КАИ, «Казань-Арена», Горкинско-Ометьевский лес, «Ривьера», торговые центры «Мега» и «Тандем», сообщает портал мэрии.

Синяя подсветка выбрана не случайно. 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, а синий символизирует поддержку этой темы. Часто люди с расстройством аутистического спектра и их семьи сталкиваются с непониманием общества. Для того, чтобы все обратили внимание на их трудности, достопримечательности по всему миру подсвечиваются синим цветом.

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