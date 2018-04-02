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Измены забыты? Дональд и Мелания Трамп снова держатся за руки и воркуют перед камерами
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Измены забыты? Дональд и Мелания Трамп снова держатся за руки и воркуют перед камерами 

WMJ.ru 46 минут назад
Фото: WMJ.ru
В последний месяц со страниц таблоидов и серьезных СМИ не сходит имя Сторми Дэниэлс — звезда фильмов для взрослых 12 лет назад имела связь с Дональдом Трампом, предоставила доказательства этого и сейчас судится с адвокатами президента США о том, могла ли она об этом рассказывать. Мелания Трамп тяжело переживала эти новости — ведь речь идет о времени, когда их с Дональдом сыну Баррону было всего несколько месяцев. Мелания не ездила на официальные встречи, отказывалась брать мужа за руку перед камерами и даже, поговаривают, планировала развестись.
Однако, кажется, над домом Трампов снова засветило солнце. 1 апреля Дональд, Мелания и дочь президента Тиффани вместе посетили пасхальную службу. Мелания улыбалась, о чем-то секретничала с супругом и больше не вырывала руку из его руки. Интересно, чем Дональд Трамп заслужил ее прощение?
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Фото:Instagram
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