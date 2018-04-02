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В крупных храмах Приморского края установят металлодетекторы
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В крупных храмах Приморского края установят металлодетекторы 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Арочные металлодетекторы установят на входах в крупные церкви и храмы Приморского края на время проведения пасхальных мероприятий. Такое поручение дал врио губернатора края Андрей Тарасенко во время совещания с представителями силовых структур, сообщается на официальном сайте администрации края.
«Нам нужно обеспечить безопасность на массовых мероприятиях, сделать всё необходимое, чтобы не допустить несчастных случаев», — сказал врио губернатора края Андрей Тарасенко во время совещания с представителями силовых структур.
В церквях и храмах будут дежурить силовики, а также в дни пасхальных празднований будет перекрыто автомобильное движение в местах массового скопления людей.
Накануне Андрей Тарасенко встретился с митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином. На встрече также обсуждались вопросы безопасности во время празднования Пасхи в Приморье.
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