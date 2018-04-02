Крупнейшие торговые войны в истории 

Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Ранее объявленные ответные меры Китая в отношении импорта из США вступили в силу в понедельник. Пекин призвал Вашингтон к переговорам, чтобы предотвратить еще больший ущерб отношениям в сфере торговли, сообщает Bloomberg. США не ответили на запрос Китая от 26 марта о проведении консультаций по американским пошлинам на сталь и алюминий, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР. В воскресенье Комитет по таможенным тарифам сообщил, что пошлины на 128 видов импортных товаров американского производства, о которых было объявлено ранее, вступят в силу с понедельника. В первоначальном списке, опубликованном Пекином 23 марта, значились свежие и сушеные фрукты из США, женьшень, орехи, вино и свинина, а также некоторые стальные изделия на общую сумму около $3 млрд Это лишь небольшая доля от импорта Китая из США. До сих пор под действие пошлин не попали основные статьи сельскохозяйственного экспорта в Китай, например, соевые бобы. Эксперты говорят о торговой войне между Китаем и США, которая отразится не только на экономиках этих крупнейших стран, но и на экономиках практически всех стран мира. Тем не менее, эта торговая война далеко не первая в истории. Ниже мы расскажем о торговых войнах, которые происходили ранее. 1. Опиумные войны
Две Опиумные войны произошли между Британской империей и Китаем в середине 1800-х. Когда речь заходит об Опиумных войнах, то на ум приходит тот факт, что Британская империя хотела получить доступ к торговле с Китаем, в то время как Китай стремился оставаться изолированным и независимым от остального мира. Всего было две Опиумных войны. Первая Опиумная война: 1839-1842Причина конфликта: Предпосылками войны был перекос торгового баланса между этими странами в пользу Китая, причиной которого являлась китайская политика ограждения империи от иностранного влияния. Товаром, который пользовался в Китае спросом и мог выровнять торговый баланс, принося англичанам огромную прибыль, был опиум, однако его продажа запрещалась императорскими декретами. Контрабанда опиума продолжалась несколько десятилетий, пока в 1830-х годах Китай жесткими мерами не положил ей конец. Проводя политику по защите китайского рынка от наркотиков, в декабре 1839 года император закрыл рынок страны всем коммерсантам и контрабандистам из Англии и Индии, что привело к объявлению Великобританией в апреле 1840 года войны Империи Цин. В поддержку войны высказался президент Соединённых Штатов Америки. Результаты: 29 августа 1842 года, после решающих побед и выхода к Нанкину, Великобритания навязала Империи Цин выгодный для себя «Нанкинский договор». По договору Империя Цин выплачивала Великобритании крупную контрибуцию, передавала остров Гонконг и открывала китайские порты для английской торговли. Английская корона получила от продажи опиума гигантский источник дохода. В империи Цин начался длительный период ослабления государства и гражданской смуты, что привело к закабалению страны со стороны европейских держав и гигантскому распространению наркомании, деградации и массовому вымиранию населения. Вторая Опиумная война: 1857-1860Причина конфликта: Неудовлетворенная результатами Нанкинского договора Англия пыталась открыть путь во внутренние провинции Китая, захватить его речные порты. В 1854 году Великобритания, Франция и США попытались пересмотреть договоры 1841—1842 годов, требовали себе права неограниченной торговли на всей территории Китая и официальное разрешение на торговлю опиумом, но политические интриги не привели к нужному результату. Результаты: 24—25 октября 1860 года были подписаны Пекинские договоры, по которым Империя Цин выплачивала крупную контрибуцию, открывала для иностранной торговли Тяньцзинь, разрешала использовать китайцев в качестве рабской рабочей силы в колониях Великобритании и Франции. К Великобритании с этого момента переходила южная часть Цзюлунского полуострова, а Россия получала Уссурийский край. Причём последний формально не принадлежал Китаю, являясь наследственным заповедником маньчжурской династии, имевшей право распоряжаться им по своему усмотрению и ограничивавшей китайское заселение этой территории в течение предыдущих двух веков. 2. Первая Англо-голландская война
Причины конфликта:Причиной войны было нараставшее военно-морское и торговое соперничество двух государств. Нидерландские купцы торговали практически по всей Европе, что мешало торговле других государств. Торговый оборот Нидерландов превосходил оборот Англии в пять раз. Нидерландский рыбный промысел в столько же раз превосходил английский до 1636 года, когда Карл I изгнал нидерландскую рыболовную флотилию из трех тысяч судов, занимавшуюся сельдяным промыслом у самого английского берега. Все это привело к принятию 9 октября 1651 года Кромвелем Навигационного акта, согласно которому, торговля с Англией разрешалась только на английских судах или на судах государств, из которых этот товар вывозился, причем в последнем случае эти суда должны были идти прямо в Англию, без захода в какие-либо промежуточные порты. Командиры и, по крайней мере, три четверти команды должны были быть англичанами. Суда, не соблюдающие этого акта, подлежали конфискации. В таком же роде были постановления, касающиеся торговли с колониями и рыбного промысла. Английские каперы начали повсюду захватывать нидерландские суда, что, конечно, вызывало со стороны Нидерландов ответные меры, поскольку данные действия наносили громадный вред нидерландской торговле. Результаты: 15 апреля 1654 года был заключен Вестминстерский мир, по которому Голландия вынуждена была признать Навигационный Акт. Война эта характеризуется тем, что оба флота, начав с преследования второстепенных целей — нападения на торговлю и её защиты — силой обстоятельств были приведены к сосредоточению сил для борьбы за обладание морем, то есть к правильной стратегии. 3. Война за независимость США: 1775—1783
Война за независимость США, которая в американской литературе чаще называется Американской революцией — война Великобритании против революционеров 13 британских колоний, которые провозгласили свою независимость от Великобритании как самостоятельное союзное государство в 1776 году. Причины конфликта:В 1765 году английское правительство провело через парламент Акт о гербовом сборе, по которому все торговые и иные гражданские документы облагались штемпельным сбором. Одновременно решено было расквартировать в Америке английские войска в количестве 10 тысяч человек с обязательством американцев обеспечить их жильём, определёнными пищевыми продуктами и предметами мебели для удобства солдат. Акт о гербовом сборе был открыто несправедлив к американцам. Так, например, чтобы получить права нотариуса, в Англии надо было заплатить 2 фунта стерлингов, а в Америке — 10. К тому же это был первый закон о налогах, которые были предназначены непосредственно для Англии, то есть, он был выгоден только Англии. До этого налоги использовались для развития инфраструктуры торговли и промышленности и были, в основном, понятны населению. Ситуацию усугубляло введение налога на газеты, вызвавшее недовольство самих владельцев газет. Эти обстоятельства вызвали крайнее возмущение, нашедшее выражение в митингах и имевшей уже значение периодической и непериодической печати. Все эти события произвели впечатление на английский парламент, и в 1766 году Акт о гербовом сборе был отменён; но вместе с тем английский парламент торжественно объявил о своём праве и впредь «издавать законы и постановления, касающиеся всех сторон жизни колоний». Это заявление, несмотря на декларативный его характер, могло только усилить негодование в Америке, которому, вместе с тем, реальная победа в вопросе о штемпельном сборе придавала энергию и силы. В 1767 году Англия обложила таможенными пошлинами ввозимые в американские колонии стекло, свинец, бумагу, краски и чай. В 1773 году группа заговорщиков из ячейки Сыны свободы, переодевшись индейцами, забралась на три судна в Бостонской гавани и побросала в воду 342 ящика с чаем. Это событие стали называть Бостонским чаепитием. Правительство ответило репрессиями против Массачусетса: в Бостоне запрещалась морская торговля, отменялась хартия Массачусетса, распускалось его законодательное собрание. Но за Массачусетсом стояла вся Америка: пришлось распустить и другие законодательные собрания. Европа смотрела на этот конфликт несколько иначе — для нее это был вопрос доступа к ресурсам, торговым путям и сырью. Франция, надеясь ослабить своего давнего конкурента, поддержала американских сепаратистов и заключила франко-американский союз 6 февраля 1778 года. В Америку были посланы французские добровольцы. В ответ Великобритания в 1778 годуотозвала посла из Франции, на что та объявила войну. В 1779 году Францию, и соответственно, американских сепаратистов, поддержала Испания. Морские боевые действия начались практически во всех водах где доминировали европейцы. Результаты: 30 ноября 1782 года было заключено перемирие, а 3 сентября 1783 года Великобритания признала независимость США. Новое американское правительство отказалось от претензий на западный берег Миссисипи и на британскую Канаду. 25 ноября того же года последние британские войска покинули Нью-Йорк. Отдельными соглашениями от 2 и 3 сентября 1782 года Британия уступила Флориду и Минорку Испании, произвела размен заморских территорий с Францией и Голландией и добилась некоторых торговых привилегий в их владениях. Поддержка американских сепаратистов-республиканцев обернулась для Франции тяжёлым финансовым кризисом и собственной революцией, в которой активное участие приняли ветераны — «американцы».