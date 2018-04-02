10 обычных вещей, за которые казнят в Северной Корее

Северная Корея остается самой закрытой страной мира. Здесь свой распорядок и свои законы, за несоблюдение которых грозит тюрьма и даже расстрел.

Зарубежная музыка

Меломанам в Северной Корее приходится очень нелегко. Все средства массового вещания, от допотопного радио до интернета контролируется государством. Решил послушать Канье Уэста? Добро пожаловать в тюрьму. Не надо было оскорблять северокорейскую эстраду, а надо было радио включать и желательно подпевать песням про чучхе.

Игнорирование памятников

Монументальные изваяния Ким Ир Сена Ким Чен Ына встречаются почему-то в Северной Корее очень часто. И это вам не какая-то там статуя Ленина, которая уже никого не пугает. Скульптурам предводителей КНДР обязаны кланяться даже туристы, а местные делают это уже по привычке: за проявление неуважения к главе государства тут наказание одно.

Слезы счастья

Ким Чен Ира оплакивали 100 дней. Кто оплакивал? Да вся страна. Треть года граждане Северной Кореи бились в истерике, причем буквально. Неубедительные в своем горе товарищи приглашались объясниться в ближайший полицейский участок, откуда возвращались редко.

Сон на работе

В мае 2014 года Ким Чен Ын устроил очередное заседание, куда естественно пришли вообще все представители аппарата — иначе и быть не могло. Почти все преданно смотрели Чучхе в рот, вот только министр Народных Вооруженных Сил взял и уснул. Конец этого дня был ознаменован еще одним официальным мероприятием: Хен Ен Чхоля торжественно расстреляли из зенитной установки на глазах сотен зрителей.

Алкоголизм

Честно говоря, алкоголизмом это назвать сложно. Жители КНДР вообще не имеют права выпить когда им в голову взбредет: нужно ждать государственного праздника. Как можно догадаться, запрет свято блюдут даже те, у кого в душе живет не Северная Корея, а вовсе даже медведево-водочная Россия из западных сказок. Полгода назад один офицер решил причаститься втихомолку на увольнительной, да еще и во время стодневного траура по Ким Чен Иру — конечно, его расстреляли.

Неумение разводить омаров

По счастью, только в промышленном масштабе. В начале 2015 года Ким Чен Ыну вздумалось прокатиться на черепашью ферму — зачем вообще людям нужна ферма с черепахами? Во время инспекции северокорейский лидер поинтересовался у биологов, не хотят ли они заодно с черепахами развести на ферме омаров. Ошеломленных сотрудников предприятия обвинили в некомпетенции, заведующего казнили.

Сериал на диване

Только за 2013 год в Северной Корее были официально осуждены и затем казнены сто двадцать человек. Их уличили в просмотре сериалов производства Южной Кореи. В 2014 любителей дивана и риска было уже поменьше: выявили и расстреляли всего лишь пятьдесят киноманов.

Не та религия

Свобода вероисповедания? Глупости какие. В Северной Корее религия одна: кимизм, или Чучхе. Все граждане обязаны в первую очередь обращаться к статьям Ким Ир Сена, выпущенным в 1980-е годы. Официально другая религия в стране разрешена, а вот не официально в 2013 году 80 человек расстреляли только за то, что у них нашлась дома Библия.

Книги извне

Как и заграничная музыка, мировая литература в КНДР запрещена, поскольку сбивает настоящего корейца с пути истинного. За трепетную любовь к хорошей книжке граждане коммунисты двадцать первого века расплачиваются жизнью.

Воровство еды В древности на Востоке базарным ворам рубили правую руку, чтоб неповадно было таскать кошельки у честных купцов. Такие полумеры Северной Корее просто не к лицу: за кражу любых продуктов (а людям в многочисленных трудовых лагерях остается либо воровать, либо умирать с голода) провинившегося публично расстреливают.