В Битцевский лес пришла весна

На улице очень тепло, наконец-то, в Москву пришла весна. Мосприрода и Битцевский парк сегодня в 11 часов проводят увлекательную экскурсию для детей (от 2-х лет).

Экскурсия называется «Приключение в лесу». Детям в доступной форме экскурсовод расскажет о жизни леса.

6 апреля в 10:30 маленьких жителей Ясенева приглашают на занятие «МультУтро» с показом коротких экомультфильмов. Взрослых ждут 3 апреля в 19:30 на занятии кружка «Следопыт». А 5 апреля в 19:30 приглашаем всех желающих старше 7 лет на завораживающую экскурсию «Звуки ночного леса», необходима предварительная запись по телефону.

Адрес экоцентра «Битцевский лес»: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (916) 306-56-50.