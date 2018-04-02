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В Битцевский лес пришла весна
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В Битцевский лес пришла весна 

Ясенево 52 минуты назад
Фото: Ясенево
На улице очень тепло, наконец-то, в Москву пришла весна. Мосприрода и Битцевский парк сегодня в 11 часов проводят увлекательную экскурсию для детей (от 2-х лет).
Экскурсия называется «Приключение в лесу». Детям в доступной форме экскурсовод расскажет о жизни леса.
6 апреля в 10:30 маленьких жителей Ясенева приглашают на занятие «МультУтро» с показом коротких экомультфильмов. Взрослых ждут 3 апреля в 19:30 на занятии кружка «Следопыт». А 5 апреля в 19:30 приглашаем всех желающих старше 7 лет на завораживающую экскурсию «Звуки ночного леса», необходима предварительная запись по телефону.
Адрес экоцентра «Битцевский лес»: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (916) 306-56-50.
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