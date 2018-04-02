Смертельно ядовитая змея заползла в штанину к австралийцу

Смертельно ядовитая тигровая змея забралась в штанину к австралийцу во время рыбалки, но тот сумел ее вытащить. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Житель штата Новый Южный Уэльс Чайна Гибсон (China Gibson) распутывал леску, когда осознал, что в левую штанину его джинсов заползла тигровая змея. Рептилия укрылась там от собак рыбака, преследовавших ее.

Несмотря на испуг, Гибсон не растерялся и пережал голову змеи зажимом, чтобы она его не укусила, вытащил ее сам и запустил как можно дальше с криком: «Чертов Христос всемогущий, чертовы змеи, чертов Иисус Христос ». В результате ни Гибсон, ни змея не пострадали.

Тигровые змеи считаются одними из самых ядовитых сухопутных змей и представляют опасность жизни человека. Вероятность погибнуть после их укуса очень велика.