Адаптированный для иностранцев «Тотальный диктант» напишут в 45 странах

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Адаптированный для иностранцев «Тотальный диктант» в 2018 году напишут в 124 городах из 45 стран, сообщили организаторы акции по популяризации грамотности.

"В третий раз одновременно с Тотальным диктантом 14 апреля пройдёт тест TruD, который даст возможность поучаствовать во всемирной акции тем, кто только изучает русский язык", — говорится в сообщении.

Впервые тест TruD состоялся в 2016 году. Он дал возможность всем, для кого русский язык иностранный, проверить свой уровень знаний и поучаствовать в акции «Тотальный диктант».

Тбилиси. По данным пресс-службы проектам, в прошлом году тест написали 2,5 тысячи человек из 76 городов на пяти континентах. Лидерами по посещаемости в России стали Челябинск Владивосток и Москва; за рубежом — Урумчи, Улан-Батор

Как сообщили организаторы, в этом году к проведению теста присоединились 66 городов. «Таким образом, 124 городов из 45 стран будут готовы принять участников на своих площадках TruD», — говорится в сообщении.

"Тест TruD, младший брат Тотального диктанта, за два года с момента рождения прибавил в весе в два раза: участников было 1 069 — стало 2 500. Самое большое количество площадок в этом году будет в России, Китае и Германии. И так же, как участники Тотального диктанта с каждым годом улучшают свою оценку, так и участники теста TruD однажды придут на площадку с большим диктантом", — приводятся в сообщении слова руководителя проекты Ольги Ребковец.

Как сообщили в пресс-службе проекта, тест разработан на основе оригинального текста Гузель Яхиной, созданного для Тотального диктанта. Он состоит из десяти заданий, которые расположены в порядке повышения уровня сложности.