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В Дагестане вывели новый тип дагестанской горной породы овец
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В Дагестане вывели новый тип дагестанской горной породы овец 

ТАСС 55 минут назад
МАХАЧКАЛА, 2 апреля. /ТАСС/. Новый тип дагестанской горной породы овец вывели в Казбековском районе Дагестана. Его презентовали в ходе семинара-совещания по вопросам развития овцеводства в республике до 2025 года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Новый тип дагестанской горной [породы овец] в ходе семинара-совещания представил председатель СПК «Красный октябрь» Казбековского района Магомедзагид Хайбулаев. Презентовав участникам мероприятия шерсть овцы [нового] артлухского типа,
он рассказал, что работа над выведением нового мериносового типа велась почти 14 лет", — уточнили в пресс-службе.
Новый тип отличается скороспелостью, дает на 10 кг больше мяса и примерно на 50 кг больше шерсти. «В скором времени артлухский тип дагестанской горной породы овец будет вынесен на суд экспертной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений в животноводстве для оценки, утверждения и включения в государственный реестр», — отметили в минсельхозе республики.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, овцеводство — одна из ведущих отраслей агропромышленного комплекса Дагестана, и в дальнейшем министерство уделит ей большое внимание.
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