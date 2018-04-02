Волонтеры ЧМ-2018 помогли провести тестовый матч на «Екатеринбург Арене»

Активисты Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ помогли организовать и провести первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене». В матче 24-го тура чемпионата России местный "Урал" принял казанский «Рубин» , встреча закончилась со счетом 1:1.

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Волонтеры ЧМ-2018 распределяли транспортные потоки, занимались навигацией, контролировали сохранение чистой среды на территории стадиона, помогали на зрительских трибунах, представителям СМИ и командам. В организации матча было задействовано более 160 волонтеров по 9 функциональным направлениям.

"Тестовый матч — отличная возможность проверить подготовку наших волонтеров перед Чемпионатом мира. После успешной организации матча мы знаем, как еще улучшить качество организации мероприятия. Это очень важно для проведения ЧМ-2018 на самом высоком уровне!", — отметил директор Волонтерского центра при Уральском федеральном университете Антон Белов

Летом в организации ЧМ-2018 в Екатеринбурге примет участие команда из двух тысяч человек — волонтеров Оргкомитета «Россия-2018» и городских волонтеров.