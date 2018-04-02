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Волонтеры ЧМ-2018 помогли провести тестовый матч на «Екатеринбург Арене»
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Волонтеры ЧМ-2018 помогли провести тестовый матч на «Екатеринбург Арене» 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
Активисты Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ помогли организовать и провести первый тестовый матч на «Екатеринбург Арене». В матче 24-го тура чемпионата России местный "Урал" принял казанский «Рубин», встреча закончилась со счетом 1:1.
О Волонтерской программе ЧМ-2018 читайте в специальном разделе welcome2018.com.
Волонтеры ЧМ-2018 распределяли транспортные потоки, занимались навигацией, контролировали сохранение чистой среды на территории стадиона, помогали на зрительских трибунах, представителям СМИ и командам. В организации матча было задействовано более 160 волонтеров по 9 функциональным направлениям.
"Тестовый матч — отличная возможность проверить подготовку наших волонтеров перед Чемпионатом мира. После успешной организации матча мы знаем, как еще улучшить качество организации мероприятия. Это очень важно для проведения ЧМ-2018 на самом высоком уровне!", — отметил директор Волонтерского центра при Уральском федеральном университете Антон Белов.
Летом в организации ЧМ-2018 в Екатеринбурге примет участие команда из двух тысяч человек — волонтеров Оргкомитета «Россия-2018» и городских волонтеров.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
Для зрителей матча Россия – Франция будет работать специальный канал в Telegram Сборная России уступила команде Франции в товарищеском матче Обучение волонтеров ЧМ-2018 прошло в Санкт-Петербурге
 Ещё 2 источника 
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