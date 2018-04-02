В пермский зоопарк из Москвы привезли пару белоплечих орланов

Молодым птицам по два года, пока они имеют бурые перья со светлыми пестринками. Через три года их оперение изменится, и гости зоопарка увидят эффектных птиц во всей красе. В пермском зоопарке обращают внимание, что птиц поселили в большом вольере посреди копытных животных.

«Белоплечие (или тихоокеанские) орланы — хищные птицы, которые предпочитают есть живую добычу. Это крупные птицы, вес которых достигает девяти килограмм при длине тела 112 сантиметров и размахе крыльев около 2,45 метра. Из-за своей грузностью при охоте на добычу птицы не пикируют к ней, а медленно планируют, как сухие листья с дерева», — рассказали в пермском зоопарке.

Особи достигают половозрелости к пятому — шестому году жизни, и создают пары на всю жизнь. Однако учёные выяснили с помощью проведения ДНК анализов птенцов, что и самцы, и самки допускают неверность. Гнездятся орланы на территории России , а зимовать может в Японии , Северном Китае и Северо-Западной Америке.

Брачные игры птиц начинаются в марте, а в апреле — мае в большом гнезде появляются одно — три яйца.