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В пермский зоопарк из Москвы привезли пару белоплечих орланов
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В пермский зоопарк из Москвы привезли пару белоплечих орланов 

АиФ Пермь 58 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Молодым птицам по два года, пока они имеют бурые перья со светлыми пестринками. Через три года их оперение изменится, и гости зоопарка увидят эффектных птиц во всей красе. В пермском зоопарке обращают внимание, что птиц поселили в большом вольере посреди копытных животных.
«Белоплечие (или тихоокеанские) орланы — хищные птицы, которые предпочитают есть живую добычу. Это крупные птицы, вес которых достигает девяти килограмм при длине тела 112 сантиметров и размахе крыльев около 2,45 метра. Из-за своей грузностью при охоте на добычу птицы не пикируют к ней, а медленно планируют, как сухие листья с дерева», — рассказали в пермском зоопарке.
Особи достигают половозрелости к пятому — шестому году жизни, и создают пары на всю жизнь. Однако учёные выяснили с помощью проведения ДНК анализов птенцов, что и самцы, и самки допускают неверность. Гнездятся орланы на территории России, а зимовать может в Японии, Северном Китае и Северо-Западной Америке.
Брачные игры птиц начинаются в марте, а в апреле — мае в большом гнезде появляются одно — три яйца.
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