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Дефицита полувагонов нет, но их не хватает под щебень
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Дефицита полувагонов нет, но их не хватает под щебень 

РЖД-Партнер 59 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Если дефицита полувагонов для вывоза щебня из карьеров нет, а подвижной состав по заявкам грузоотправители найти не могут, то это означает дефицит управленческих решений.
«Наши обращения к регуляторам ни к чему не привели, хотя многие предлагаемые решения вполне можно было реализовать на практике. Мы, как и в прошлом году, не знаем в точности, какое количество вагонов удастся получить под погрузку и по какой цене. Цены постоянно растут. Все это затрудняет планирование отгрузки», — отметил А. Громовой.
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