Дефицита полувагонов нет, но их не хватает под щебень

Если дефицита полувагонов для вывоза щебня из карьеров нет, а подвижной состав по заявкам грузоотправители найти не могут, то это означает дефицит управленческих решений.

«Наши обращения к регуляторам ни к чему не привели, хотя многие предлагаемые решения вполне можно было реализовать на практике. Мы, как и в прошлом году, не знаем в точности, какое количество вагонов удастся получить под погрузку и по какой цене. Цены постоянно растут. Все это затрудняет планирование отгрузки», — отметил А. Громовой.