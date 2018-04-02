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В Иванове построят новую станцию очистки сточных вод
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В Иванове построят новую станцию очистки сточных вод 

ТАСС 59 минут назад
ТАСС, 2 апреля. Новый узел биологической очистки сточных вод построят в Иванове к весне 2020 года. Стоимость очистных сооружений — почти 2,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"На сумму 2,47 млрд рублей построят узел биологической очистки. Работы планируется завершить в течение 24 месяцев — до конца марта 2020 года. Реконструкция не повлияет на платежи жителей города Иванова. Проект позволит снизить антропогенную нагрузку на реку Уводь, улучшить качество очистки сточных вод и довести его до нормативов, соответствующих рыбохозяйственной категории водного объекта", — уточнили в пресс-службе.
Финансирование будет осуществляться за счет средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в рамках трехстороннего контракта между Министерством строительства и ЖКХ РФ, администрацией города Иванова и генеральным подрядчиком — компанией TAHAL Consalting Engieneers Ltd, который был подписан 30 марта в Москве.
"Проект позволит улучшить качество воды, а значит и качество жизни ивановцев. Кроме того, проект будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе Иванове, но позитивный эффект будет и для водоемов Волжского бассейна", — цитирует пресс-служба врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
Как пояснили ТАСС в правительстве, нынешние очистные сооружения построили в 1970-х годах.
"К 2020 году город Иваново получит полностью обновленные и модернизированные очистные сооружения", — добавили в пресс-службе.
По данным правительства региона, возведение очистных сооружений — это второй этап сотрудничества Ивановской области с МБРР.
Первый стартовал в 2012 году, в рамках него реализовано три проекта на общую сумму более 1,2 млрд рублей: реконструированы канализационные очистные сооружения в деревне Богданиха, установлена автоматизированная беспроводная система сбора и обработки данных учета и контроля холодного водоснабжения города Иванова, а также автоматизированная система управления технологическими процессами узла метантенков, то есть брожения жидких органических отходов с получением метана.
С 2009 года реализуется совместный проект правительства РФ и МБРР «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России». Для участия в нем отобрали 10 муниципальных образований: Братск, Тула, Набережные Челны, Чебоксары, Новокуйбышевск, Нефтеюганск, Волжский, Саранск, Оренбург, Иваново.
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