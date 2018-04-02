Около 2,5 млрд рублей получит Иваново на модернизацию очистных сооружений

ИВАНОВО , 2 апр — РИА Новости Ивановская область получит порядка 2,5 миллиардов рублей от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для продолжения модернизации комплекса очистных сооружений города Иваново, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

В рамках нового контракта планируется создать узел биологической очистки. Его строительство станет вторым этапом модернизации комплекса городских очистных сооружений. Реализация двух этапов проекта позволит снизить антропогенную нагрузку на реку Уводь, улучшить качество очистки сточных вод и довести его до нормативов, соответствующих рыбохозяйственной категории водного объекта. Город Иваново получит полностью обновленные и модернизированные очистные сооружения, отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства напомнил, что в Иванове с 2012 года уже реализованы проекты на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. За счет привлеченных средств МБРР реконструированы канализационные очистные сооружения, установлена автоматизированная беспроводная система сбора и обработки данных учета и контроля холодного водоснабжения, а также автоматизированная система управления технологическими процессами узла метантенков на очистных сооружениях.

"Трудно переоценить этот проект. Он будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе Иваново, позволит улучшить качество воды, а значит и качество жизни ивановцев", — сказал врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский . При этом он отметил, что реализация проекта позитивно скажется на всех водоемах Волжского бассейна.

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