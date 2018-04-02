Центр семьи «Казан» откроется в августе 

Первая регистрация брака после паузы из-за чемпионата мира по футболу состоится 8 августа. В этот же день будет открыта смотровая площадка, рассказали на деловом понедельнике.
Чаша не принимает женихов и невест потому, что здесь пройдет фестиваль болельщиков ЧМ-2018. Заключать браки отправляют в выставочный центр «Казанская ярмарка» на Оренбургском тракте.
В мае у молодоженов появится еще одна площадка для регистрации брака в торжественной обстановке. Это Центр культуры «Московский», бывший ДК имени Урицкого.
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