Центр семьи «Казан» откроется в августе

Первая регистрация брака после паузы из-за чемпионата мира по футболу состоится 8 августа. В этот же день будет открыта смотровая площадка, рассказали на деловом понедельнике.

Чаша не принимает женихов и невест потому, что здесь пройдет фестиваль болельщиков ЧМ-2018. Заключать браки отправляют в выставочный центр «Казанская ярмарка» на Оренбургском тракте.

В мае у молодоженов появится еще одна площадка для регистрации брака в торжественной обстановке. Это Центр культуры «Московский», бывший ДК имени Урицкого.

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