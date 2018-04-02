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В Оренбуржье начался весенний озеленительный сезон
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В Оренбуржье начался весенний озеленительный сезон 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Оренбуржье стартовал весенний месячник по благоустройству и озеленению территорий. Согласно постановлению администрации города Оренбурга, продлится он ровно месяц.
Субботники в Оренбурге в апреле
За это время в области пройдет целая серия субботников различного уровня. 13 апреля — районные, 20 апреля — общегородской, а 27 — окружные субботники. Как и в прошлом году, к участию в благоустройстве будут привлекаться предприятия, учреждения и организации города Оренбурга. В Северном и Южном округах мероприятия по озеленению уже идут согласно плану.
В течение месяца планируется большая санитарная уборка территорий области после зимнего периода, ликвидация несанкционированных свалок, приведение в порядок ограждений и крупных инженерных сооружений, а также посадка различный декоративных растений.
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