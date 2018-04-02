Снег, холод и слякоть: как апрель встретил жителей Ленобласти — фото читателей ivbg.ru

Март 2018 года канул в Лету. Весна подходила к своему экватору, а за окном лежали белоснежные сугробы. И это не первоапрельская шутка. Ночью 2 апреля в Ленобласти хозяйничал снегопад. Держим кулачки и молимся, чтобы холодная погода сдала позиции и уступила место солнечным денькам. А пока мы собрали фотографии читателей, на которых во всей красе представлена морозная апрельская погода 47 региона

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Глебычево

Приозерск

Лазаревка

Волосов