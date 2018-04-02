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RT получил семь наград премии Shorty Awards в области соцмедиа
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RT получил семь наград премии Shorty Awards в области соцмедиа 

RT на русском 1 час назад
Телеканал RT стал лауреатом в семи категориях престижной премии Shorty Awards, которая вручается за достижения в социальных сетях. В трех номинациях работы RT победили по результатам голосования пользователей. Международный проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России, победил в категории «Лучший образовательный проект». Также проект получил золотые награды в категориях «Лучшее использование хештега» и «Лучшее использование видео в Twitter» и серебро — в номинации «Лучший повествовательный проект».
При этом проект RT #1917LIVE также претендует на главный приз в категории «Лучшее использование Twitter», победители которой будут объявлены 15 апреля на церемонии награждения в Нью-Йорке.
В категории «Лучшее использование технологий виртуальной реальности» жюри Shorty Awards признало SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе. SPACEWALK 360 — продолжение спецпроекта «Космос 360», созданного RT при сотрудничестве с Роскосмосом и РКК «Энергия».
В категории «Партнёрство в Twitter: Лучшая кампания влиятельного лица» победил аккаунт двойного агента времён Первой мировой войны Маты Хари, который в рамках проекта RT #1917LIVE вёл Пауло Коэльо — всемирно известный бразильский писатель, автор бестселлеров «Алхимик», «Вероника решает умереть» и «Заир».
Кроме того, приложение RT360 для просмотра панорамного контента, ставшее обладателем премии Shorty Awards в 2017 году, выиграло в номинации «Лучший среди сайтов и приложений для фото и видео». Это приложение можно скачать в Google Play, App Store и Oculus Store.
В номинации «Лучшее использование панорамного видео» пользователи отдали победу серии исторических зарисовок в панорамном формате «Революция 360», снятой в рамках проекта RT #1917LIVE. Каждый из видеороликов воссоздаёт эпизоды революционных событий столетней давности. Все восемь видеороликов доступны на сайте 1917live.red.
В 2017 году RT стал победителем Shorty Awards по итогам зрительского голосования в четырех номинациях.
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