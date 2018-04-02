RT получил семь наград премии Shorty Awards в области соцмедиа

Телеканал RT стал лауреатом в семи категориях престижной премии Shorty Awards, которая вручается за достижения в социальных сетях. В трех номинациях работы RT победили по результатам голосования пользователей. Международный проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России , победил в категории «Лучший образовательный проект». Также проект получил золотые награды в категориях «Лучшее использование хештега» и «Лучшее использование видео в Twitter» и серебро — в номинации «Лучший повествовательный проект».

При этом проект RT #1917LIVE также претендует на главный приз в категории «Лучшее использование Twitter», победители которой будут объявлены 15 апреля на церемонии награждения в Нью-Йорке

РКК «Энергия». В категории «Лучшее использование технологий виртуальной реальности» жюри Shorty Awards признало SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе. SPACEWALK 360 — продолжение спецпроекта «Космос 360», созданного RT при сотрудничестве с Роскосмосом

В категории «Партнёрство в Twitter: Лучшая кампания влиятельного лица» победил аккаунт двойного агента времён Первой мировой войны Маты Хари , который в рамках проекта RT #1917LIVE вёл Пауло Коэльо — всемирно известный бразильский писатель, автор бестселлеров «Алхимик», «Вероника решает умереть» и «Заир».

Кроме того, приложение RT360 для просмотра панорамного контента, ставшее обладателем премии Shorty Awards в 2017 году, выиграло в номинации «Лучший среди сайтов и приложений для фото и видео». Это приложение можно скачать в Google Play, App Store и Oculus Store.

В номинации «Лучшее использование панорамного видео» пользователи отдали победу серии исторических зарисовок в панорамном формате «Революция 360», снятой в рамках проекта RT #1917LIVE. Каждый из видеороликов воссоздаёт эпизоды революционных событий столетней давности. Все восемь видеороликов доступны на сайте 1917live.red.

В 2017 году RT стал победителем Shorty Awards по итогам зрительского голосования в четырех номинациях.