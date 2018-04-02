Ростовчанка предложила открыть маршрут, соединяющий улицу Портовую и Сельмаш

На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от одной из жительниц Натальи Сидоровой . В ней она предлагает открыть новый маршрут городского общественного транспорта, который был соединил ГПЗ-10, улицы Портовую и Красноармейскую с Сельмашем.

«Необходимость связана с тем, что район Портовой стремительно развивается и плотность населения значительно увеличилось за счет того, что на Портовой построили многоэтажные дома, например огромное количество многоэтажных домов ЖК «Екатерининский», ЖК «ПортЛенд», ЖК «Елена», ЖК «Ривер Хаус»», — считает ростовчанка. По ее мнению, важно ездить без пересадок с улицы Портовой не только в район Центрального рынка, но и дальше в основную часть Ростова, для того чтобы без проблем успевать на работу.

Чтобы городская администрация рассмотрела инициативу Натальи Сидоровой, она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 350 должны быть «за». К настоящему моменту «за» проголосовали 28 человека, «против» высказались трое. До конца голосования осталось 82 дня. Голоса принимаются только после авторизации через сервис Госуслуги.