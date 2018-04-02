Инфраструктурный кризис: почему развитие социальной программы Сочи не успевает за ростом населения

Краснодар . 2 апр. — Новая Кубань. Гостеприимный, теплый южный город на берегу Черного моря, место проведения крупнейших в стране культурных, спортивных, экономических мероприятий, столица XXII Олимпийских игр — все это о Сочи , главном курорте Краснодарского края и, наверное, всей России . Однако за красивой «обложкой» скрывается масса социальных проблем. Попытаемся разобраться, почему город не успевает обеспечивать быстрорастущее население необходимой инфраструктурой.

Количество проживающих в олимпийской столице людей по итогам 2017 года превысило 506 тысяч человек. Об этом недавно было сказано во время заседания Городского собрания Сочи. Получается, всего за год население курорта увеличилось на 26 тысяч человек (в 2016 было 480 тысяч по данным «Regnum» ). Однако, согласно Генеральному плану города, рубеж в 494 тысячи людей Сочи должен был преодолеть … в 2027 году, передает агентство «Regnum». То есть действительность опережает прогнозы почти на 10 лет.

— Более того, городские власти прогнозируют дальнейший рост населения в 2018—2019 годы, о чем сообщил глава города Анатолий Пахомов в докладе за 2016 год. Но, тем не менее, понимание проблемы и ее решение находятся на разных уровнях, -пишет «Regnum».

Стоит отметить, что наблюдаемый 5-процентный годовой прирост населения дает в основном миграция — как внутренняя, так и внешняя. Главный кубанский курорт всегда привлекал к себе повышенное внимание, а после проведения Олимпиады-2014 ажиотаж вокруг города только увеличился — сюда потянулись жители северных, центральных регионов России, традиционно Сочи пользовался популярностью и у уроженцев Ближнего зарубежья. Как грибы после дождя стали хаотично появляться новые жилищные комплексы. Наглядный пример — микрорайон Мамайка, в котором сегодня живут более 10 тысяч человек. За «постолимпийские» годы население этого микрорайона увеличилось втрое. Однако школа здесь так и не появилась, в детском садике дефицит мест, а в местной поликлинике наблюдается нехватка специалистов. Между тем строительство новых многоквартирных домов идет полным ходом.

«Строительный бум» в Сочи по темпам переплюнул Москву : по пересчету на количество населения здесь строится больше жилищных объектов, чем в столице страны. Как итог — емкость зарегистрированного жилищного фонда выросла на треть. Но при это социальная инфраструктура такого «рывка» не совершила. Последствия этого «дисбаланса» могут быть незаметны туристам, однако местным жителям приходится убеждаться в этом на собственном опыте.

Недавно федеральный телеканал «Россия 1» показал сюжет, посвященный паре из Новокузнецка . Ольга и Николай познакомились с Сочи во время Олимпиады, куда приехали в качестве волонтеров. Спортивный праздник в обрамлении теплого города, близость к морю сделали свое дело: молодые люди решили перебраться в Краснодарский край на постоянное место жительство. Супруги обосновались в Адлерском районе, в микрорайоне Блиново. Первое время им все нравилось, однако когда у пары появился ребенок, остро встал вопрос с детским садиком — в нем просто не было мест. Аналогично в этом районе обстоят дела со школами — классы переполнены.

Недавно глава сочинской администрации Анатолий Пахомов рассказал, что за последние годы в городе было построено 8 школ, 28 объектов детских дошкольных учреждений, в планах новые объекты социальной сферы. Но, как передает «Regnum», специалисты в области демографии, градостроительства и трудовой миграции сравнивают эти усилия городских властей с попыткой догнать уходящий поезд. Эта метафора обоснована: темпы жилищного строительства заметно опережают план муниципалитета по возведению школ, детских садов, поликлиник.

Несправедливо будет сказать, что городские власти ничего не делают для разрешения сложившейся ситуации. В январе на улице Астраханской открылся новый детский сад, здесь же ввели в эксплуатацию новые блоки дошкольного воспитания (общий объем 500 мест — прим. «НК»). В этом году планируется открыть еще один детсад. Как рассказал Анатолий Пахомов в своем ежегодном докладе, всего в планах на ближайшие 2 года создать 850 новых мест.

Но достаточно ли этого? Ведь даже по самым оптимистичным прогнозам обеспеченность города местами в дошкольных учреждениях останется на уровне 86 процентов. А ведь еще нужно учитывать географические особенности курорта: из-за большой протяженности береговой линии Большого Сочи доступность к социальным объектам осложнена, и здесь стоит вопрос транспортной доступности. Поэтому запуск одного-двух новых учреждений имеет крайне локализованный эффект.

Пример обостряющейся ситуации — школы и детские сады в Адлере и Красной Поляне. Младшие классы учатся в две смены, не хватает учителей. Интенсивное использование зданий ведет к его ускоренному износу. Требуется косметический ремонт в коридорах, спортивных залах, раздевалках и санузлах. Освещение и вентиляция помещений находится на уровне XX века. За пять лет количество учеников в школе N65 выросло с 532 до 964. При этом число учителей даже сократилось с 45 до 37. Открытые вакансии заполнить не получается.

Высококвалифицированных кадров не хватает и в медицинской сфере. Люди, потратившие годы на обучение, хотят достойной заработной платы — и это естественное желание. Вспомним инцидент, происшедший в Сочи летом прошлого года. Сотрудники станции Скорой медицинской помощи опубликовали открытое письмо мэру. Медработники указали на «многочисленные факты нарушений трудовых прав» и возмутительно низкую зарплату. Дело дошло до встречи инициативной группы с чиновниками.

— Мы работаем круглосуточно. У нас оклад у фельдшера — 6,5 тысячи рублей, врача высшей категории — 9 тысяч рублей. На что мы должны кормить себя и своих детей, — возмущался участник встречи с руководством горздрава.

Заметим, что размер средней зарплаты в Сочи колеблется в районе 40 тысяч рублей в месяц.

Итогом неразрешенных проблем в здравоохранении стали скандалы, случившиеся в городских больницах. Мы все помним опубликованный в Интернете скандальный ролик, на котором медсестры вывозят на каталке больного мужчину и оставляют его на улице. Конечно, в такой ситуации медработники выглядят не лучшим образом, но не стоит забывать о переполненных палатах и тяжелом графике работы. А с тех пор, как Сочи стал превращаться в круглогодичный курорт, потребность в койко-местах только возрастает.

Не меньше шума в СМИ вызвала история со школьными учителями, вынужденными жить вместе со своими семьями в подвале школы №4. Тогда журналисты, освещающие эту тему, не раз упрекнули мэрию Сочи в пренебрежительном отношении к работникам социальной сферы. Власти же города в ответ «махали руками»: мол, мы вам жилье предоставляем, а вы еще и не довольны. Тем более что жизнь в подвале — мера временная: как объяснили в городском управлении по образованию и науке, в 2005 году был заключен договор, согласно которому 45 квартир в строившихся домах предназначались учителям, в том числе работникам школы № 4. Правда, дома так и не построили, но проблему мэрия обещала все-таки решить.

Для развития социальной сферы главного российского курорта потребуются солидные бюджетные вливания. Руководству города необходимо пересмотреть приоритеты в своей текущей деятельности и в планах на будущее. Иначе для многих сочинцев город-праздник может превратиться в город-разочарование, пишет «Regnum».