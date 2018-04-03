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Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности в местах празднования Пасхи
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Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности в местах празднования Пасхи 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности в храмах и других местах празднования Пасхи.
«Впереди большой праздник — Пасха, огромное количество христиан придут в храмы, будут освящать куличи. На нас ложится огромная ответственность по обеспечению безопасности. Прежде всего это ГУВД и муниципальные органы власти должны внимательно отнестись к сопровождению», — сказал во вторник Воробьев на заседании правительства.
Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.
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 Ещё 12 источников 
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