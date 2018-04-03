Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности в местах празднования Пасхи

«Впереди большой праздник — Пасха, огромное количество христиан придут в храмы, будут освящать куличи. На нас ложится огромная ответственность по обеспечению безопасности. Прежде всего это ГУВД и муниципальные органы власти должны внимательно отнестись к сопровождению», — сказал во вторник Воробьев на заседании правительства.

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. В этом году Пасха отмечается 8 апреля.