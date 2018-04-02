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Воробьев поручил МЧС обратить внимание на участки в Подмосковье, которые может затопить
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Воробьев поручил МЧС обратить внимание на участки в Подмосковье, которые может затопить 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
Глава Московской области Андрей Воробьев поручил особое внимание уделить тем участкам земли на территории Подмосковья, которые весной подвержены подтоплениям, сообщается в Telegram-аккаунте губернатора и правительства Подмосковья.
«Началось таяние снега. Прошу обратить внимание на участки, которые могут быть подвержены затоплению. Вместе с МЧС нужно внимательно отработать эту тему», — сказал Воробьев.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов сообщил, что в Подмосковье создали областной межведомственный оперативный штаб по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Главными задачами координирующих органов является организация межведомственного взаимодействия, профилактических противопаводковых мероприятий, а также обеспечение готовности сил и средств к реагированию на паводковые угрозы.
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