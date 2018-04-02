Поклоннице Лепса понадобилась помощь спасателей после концерта кумира в Коми

Кольцо жительницы Сыктывкара буквально вросло в ее палец во время концерта российского певца Григория Лепса . Рука женщины распухла, а потому снять украшение смогли только спасатели, сообщил местный портал «Комиинформ».

Шоу состоялось 1 апреля в КСЦ «Ренова». По словам поклонницы исполнителя, кольцо она надела перед концертом. Во время выступления женщина поняла, что не может снять его самостоятельно. А потому после того, как артист покинул сцену, она поехала в Сыктывкарский

аварийно-спасательный

отряд.

Уже ночью специалисты справились с проблемой. С помощью нити они сняли кольцо с опухшего пальца. Вся операция заняла приблизительно полчаса.

Это не первый случай в Коми , когда украшения доставляют неудобства местным девушкам. В декабре прошлого года

18-летняя