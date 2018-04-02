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Поклоннице Лепса понадобилась помощь спасателей после концерта кумира в Коми
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Поклоннице Лепса понадобилась помощь спасателей после концерта кумира в Коми 

360tv.ru 1 час назад
Кольцо жительницы Сыктывкара буквально вросло в ее палец во время концерта российского певца Григория Лепса. Рука женщины распухла, а потому снять украшение смогли только спасатели, сообщил местный портал «Комиинформ».
Шоу состоялось 1 апреля в КСЦ «Ренова». По словам поклонницы исполнителя, кольцо она надела перед концертом. Во время выступления женщина поняла, что не может снять его самостоятельно. А потому после того, как артист покинул сцену, она поехала в Сыктывкарский
аварийно-спасательный
отряд.
Уже ночью специалисты справились с проблемой. С помощью нити они сняли кольцо с опухшего пальца. Вся операция заняла приблизительно полчаса.
Это не первый случай в Коми, когда украшения доставляют неудобства местным девушкам. В декабре прошлого года
18-летняя
жительница Ухты купила кольцо, которое было ей немного мало. Надев его на палец, она легла спать, а утром оказалось, что снять кольцо практически невозможно.
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