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Ушедшая в декрет Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике
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Ушедшая в декрет Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Супруга принца Уильяма уже совсем скоро станет мамой в третий раз. В преддверии счастливого события Кейт Миддлтон ушла в декретный отпуск и перестала активно посещать светские мероприятия. Однако в минувшие выходные знаменитость сделала исключение и впервые за долгое время вышла в свет, посетив пасхальную службу в Часовне Святого Георгия.
Судя по всему, герцогиня Кембриджская прекрасно себя чувствует: на фотографиях с мероприятия она выглядит расслабленной и широко улыбается. Для выхода в свет знаменитость выбрала темное пальто и шляпку в тон, дополнив образ брошью и серьгами с крупными жемчужинами.
Фото: Splashnews.com  Фото: Splashnews.com  Напомним, несколько месяцев назад королевский двор официально сообщил, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон беременна в третий раз. Пара уже воспитывает двоих малышей: сын Джордж Александр Луи родился в 2013 году, дочь герцога и герцогини Кембриджских Шарлотта Елизавета Диана появилась на свет в 2015 году.
К слову, недавно букмекеры назвали самые вероятные имена для третьего ребенка Кейт Миддлтон. Публика уверена, что у герцога и герцогини Кембриджских будет девочка, и для нее выберут имя Мэри (Мария).
Фото: Instagram, Splashnews.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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