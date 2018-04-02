Ушедшая в декрет Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике

Супруга принца Уильяма уже совсем скоро станет мамой в третий раз. В преддверии счастливого события Кейт Миддлтон ушла в декретный отпуск и перестала активно посещать светские мероприятия. Однако в минувшие выходные знаменитость сделала исключение и впервые за долгое время вышла в свет, посетив пасхальную службу в Часовне Святого Георгия.

Судя по всему, герцогиня Кембриджская прекрасно себя чувствует: на фотографиях с мероприятия она выглядит расслабленной и широко улыбается. Для выхода в свет знаменитость выбрала темное пальто и шляпку в тон, дополнив образ брошью и серьгами с крупными жемчужинами.

Фото: Splashnews.com Фото: Splashnews.com Напомним, несколько месяцев назад королевский двор официально сообщил, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон беременна в третий раз. Пара уже воспитывает двоих малышей: сын Джордж Александр Луи родился в 2013 году, дочь герцога и герцогини Кембриджских Шарлотта Елизавета Диана появилась на свет в 2015 году.

К слову, недавно букмекеры назвали самые вероятные имена для третьего ребенка Кейт Миддлтон. Публика уверена, что у герцога и герцогини Кембриджских будет девочка, и для нее выберут имя Мэри (Мария).

Фото: Instagram, Splashnews.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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