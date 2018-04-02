«Не надо путать туризм с эмиграцией»: история русского врача про провальный переезд в Чили

Евгений Белов решил развернуто ответить на вопрос: «Где жить хорошо?», и по его мнению это явно не Чили , куда от эмигрировал из России несколько лет тому назад.

Эту страну называют «Швейцарией Южной Америки» и считают самой экономически развитой и стабильной страной региона. Но вот вам нелицеприятная правда про латиноамериканскую реальность из первых рук. Далее — со слов автора.

Источник: Яплакал

Если у вас нет источника пассивного дохода или хорошего капитала для его организации на месте и вы не «фрилансер», то в Чили вас ждет латиноамериканская реальность.

Сейчас модно в интернете писать об историях успеха. Я же хочу поделиться с вами историей провала. Причем своего собственного. Об этом мало кто пишет, поэтому этот текст-предупреждение будет полезен тем, кто стоит перед выбором об эмиграции.

Мне 32 года и я врач. В 2015 году, после падения курса рубля задумался об эмиграции. Был средний английский и начальный испанский.

США я рассмотрел, но нелегалом быть не хотелось, а много тысяч долларов на адвоката тоже не было. Ну и ко всему прочему есть у меня любовь к тропикам, жарким странам и Латинской Америке. Я стал рассматривать латиноамериканские страны и остановился на Чили из-за легкости в оформлении документов и высокого уровня экономики, которая здесь самая развитая среди латиноамериканских стран.

Для изучения испанского я поехал в Венесуэлу , которая уже находилась в кризисе, и поэтому за поменянные на черном рынке 300 долларов в месяц можно было жить в отеле, питаться в кафе, ездить на такси и оплачивать услуги частного преподавателя испанского.

В Венесуэле я пробыл 4 месяца. Мой испанский был уже весьма неплохой, но пришлось вернуться в Россию, чтобы накопить денег на следующий шаг. В Россию я привез с собой венесуэлку, которая стала моей женой, и через год мы вместе отправились в Чили.

А теперь будет много не самой лицеприятной правды — моими глазами, конечно, у вас она может быть совсем другой…

В Чили действительно просто получить рабочий контракт, подать запрос и получить рабочую визу. Но теперь нужно посмотреть на соотношение зарплат и цен в этой теплой и красивой латиноамериканской стране. Кому лень читать все — надо от миллиона песо чтоб жить нормально, а средняя зарплата — 400 тысяч.

1. Аренда: Студия в многоэтажном доме в центре Сантьяго — 350-400 тысяч песо (курс песо к рублю — 10 к 1) или 35-40 тыс. рублей. Это когда у вас нет документов, а их не будет еще минимум год. Потом можно снимать квартиру за 250 тысяч песо.

Но тут важно сказать, что документы об официальной зарплате раза в два превышающей арендную ставку получить сложно, сложнее только саму «белую» зарплату такого размера.

Панорама Сантьяго

Ну или можно арендовать комнаты. Они бывают двух видов: комната в квартире (тогда нужно пользоваться общим туалетом и кухней с другими ее обитателями) или комнаты в старинных домах, там обычно без туалета внутри (хотя есть и с оным), и там живут прочие недавно прибывшие эмигранты из Перу , Венесуэлы, Колумбии и прочих близлежащих стран. Атмосфера может варьировать от очень спокойной до студенческого общежития в разгар новогодних каникул.

Чили, город Вальпараисо.

Ах да, цены: На комнаты в квартирах — 200 тысяч песо и чуть выше, на комнаты типа «латинское общежитие» — 150-200 тысяч песо.

2. Питание: Продукты стоят в два раза дороже. Такие базовые как мясо, курица, молоко, яйца. Овощи-фрукты можно брать на рынке (он называется тут «ферия»). Цены не берусь оценить (в РФ брал продукты в магазинах, а не на рынке), но в целом достаточно скромные.

Тысяч 200 в месяц уйдет, если готовить самому и не шиковать особо. Да, с полуфабрикатами не все так хорошо, а готовые блюда и салатики, такие привычные в любом русском супермаркете, здесь редкость (я не говорю про мажорные супермаркеты в престижных районах, а в простых магазинах это так).

3. Работа. Неквалифицированная. Как я уже говорил, если вы не привезли с собой приличные деньги на открытие своего дела, то будете искать работу. Кстати, здесь нет коррупции на нижних уровнях и открыть, скажем, магазинчик или даже пиццерию или суши на много проще, чем в РФ.

В почете такие профессии как официант, нянька для детей или кухарка с дополнительной опцией няньки, консьерж в многоэтажном доме, работник ресепшена в хостеле (можно с проживанием) или мотеле, разносчик пиццы, строитель и прочие подобные занятия.

Зарплата: Минималка в Чили составляет примерно 272 тысяч чилийских песо, что в переводе на рубли (27 тысяч) может вызвать приступ необоснованной радости, но если вы прочитали предыдущие пункты, то он вас благополучно минует.

Но все не так плохо, по факту за 9-10 часовой рабочий день с пятидневкой (продавцом, официантом и т.д.) заплатят 350–400 тысяч песо. Если плюс бонусы и так далее, то может выйти 500 тысяч или, если с чаевыми официантом, то 600 тысяч и чуть выше.

Но важный момент — латиноамериканцы думают, что человек это такой себе биоробот, что может работать пять дней подряд в день одну неделю, и другую неделю ПЯТЬ НОЧЕЙ ПОДРЯД в ночь. Это в порядке вещей. Или рабочий день с 5 вечера до 2 ночи тоже очень даже. Будьте готовы.

Чилийская виза

Но все это ждет вновь прибывшего эмигранта лишь по получению местной карточки-карнета. До этого (6-8 месяцев) придется искать работу нелегально, конкурируя в этом процессе с гаитянцами и перуанцами-венесуэльцами, у которых и запросы пониже и привычки к подобной работе побольше.

Я работал месяц официантом по аутсортингу в отеле (без чаевых, обслуживание банкетов по 18 тысяч песо за 8 часов, вполне прилично, если это было бы стабильно и ежедневно), парковщиком-охранником в мотеле (ну это куда любовники ездят, здесь их много), шофером убера (уже когда получил местные права, сдав экзамен на испанском языке), разнорабочим на стройке, снимался в массовках, ухаживал за лежачими больными.

Пласа де Армас, Сантьяго

Сейчас работаю тренером в спортзале, но это только потому, что я мастер спорта по штанге. Нелегально, тренирую русских. Почему нелегально? Да потому что в зале тебе не платят зарплату. Наоборот, сначала должен ты оплатить залу 200-300 тысяч песо в месяц за право получить почетную табличку с надписью «тренер», а потом искать себе учеников, предлагая попробовать «первое занятие бесплатно»… А еще я преподаю испанский язык. Но о языковых курсах позже.

4. Работа. Квалифицированная. Врачи здесь получают от полутора миллионов песо и больше (150 тысяч рублей и больше, причем получать 2-3 миллиона песо вполне реально).

Для этого нужно сдать экзамен из 180 вопросов, олимпиадного уровня (этот клинические задачи), по всем дисциплинам медицины одновременно, и на один вопрос — одна минута. И потом еще практика. Всего можно сдавать три раза.

Я сдал один раз, готовился 3 месяца, но не сдал, и не из-за языка вовсе. Я психиатр и общей медицины касался мало, да и университет окончил почти 10 лет назад.

Работники банков, юристы-экономисты получают от миллиона песо. Инженеры и так далее, полагаю, что не меньше.

Любой русский (украинский, белорусский) диплом нужно подтверждать. Подробностей не знаю, но в целом это вроде бы проще, чем медицинский.

5. Языковые курсы. Интенсивные курсы в институте Гейте (пять раз в неделю, три часа языка в день) стоят 300 тысяч песо. Есть много других языковых школ, но они менее серьезные. Частные уроки начинаются от 10 тысяч песо за час (их чаще всего ведут наши соотечественницы) и до 15 тысяч песо (это уже чилийцы) За полгода люди выучивают до уровня B2. Но это формально (корочку дают). А реально потом еще полгода хорошей практики надо, чтоб уверенно понимать и говорить.

То есть, если вы прибываете и при хорошем раскладе через полгода сможете работать. Где и как я уже описал. До этого же по минимуму нужно в месяц — 150 тысяч песо на жилье (если вы готовы жить с общим туалетом), 150 тысяч песо на еду (жестко экономя, ходя по рынкам и готовя ежедневно).

Предположим, язык вы уже знаете, или делаете как делал я — ходите по улицам и барам и общаетесь с незнакомыми людьми для практики.

Но я почти не встречал русских, которые бы укладывались в описываемый бюджет. 600 тысяч в месяц (тысяча баксов) на первые полгода. Это да, реально. И потом зарабатывать тоже 500— 600 тысяч песо это тоже реально. Впритык может хватить.

6. Цены на жилье. Квартиры в центре (в престижных районах — дороже) начинаются от 4 млн рублей за однушку. Далеко от центра (как за МКАДом в Москве ) можно и «двушку» за эти деньги взять.

Вообще, кухня с гостиной обычно объединены, так что даже местная «студия однокомнатная» выходцем из постсоветского пространства воспринимается как «двушка», пусть и маленькая.

Квартира в центре Сантьяго

Есть районы, где продаются квартиры и по 2 млн рублей и даже полтора, но это жесткий пригород, наркотрафик, стрельба по ночам и средний русский человек там жить не сможет.

Я пожадничал платить аренду и купил квартиру именно там, и оказался «снежком» в «черном районе», так сказать. Какое-то время все было спокойно (к реггетону на полную громкость и редким выстрелам по ночам я отношусь спокойно), но потом все же пришлось съехать.

После землетрясения в Чили.

Ну и немного о самом народе чилийском.

Общество здесь крайне классовое, социальные лифты работают плохо. В престижных районах лица совсем другие, чем в рабочих, и контраст этот выражен очень сильно. Уровень общего образования (средняя температура по больнице) ниже чем на постсоветском пространстве.

Большая часть чилиек не отличается стройной фигурой, что, впрочем, совсем их не заботит. Фото © Марина Лысцева

Но в целом, средний чилиец вежлив и неконфликтен. Как впрочем, необязателен и лжив, не может сказать «нет», но это общая черта всех латиноамериканцев.

В престижных районах нормально иметь домработницу, дети живут с родителями до 30 лет спокойно, народ культурный и расслабленный.

В рабочих районах все немного иначе. Многодетные семьи, народ одет как попало, грязь и реггетон из каждого окна.

Безопасность в Сантьяго: в престижных районах безопасно и днем, и ночью, в центре — уже относительно (да, центр не есть престижный район), то есть днем могут просто вырвать телефон или сумку и убежать, ночью уже ездят вооруженные люди на машинах и выслеживают любителей прогуляться в гавайских рубахах. Вечером в самом историческом центре могут сдернуть цепочку.

Полицейские в центре Сантьяго

Ну а «За МКАДом» лучше ночью белому человеку не появляться. Есть такие места, где полицейский в бронежилете, подъехавший через полтора часа после вызова полиции, со взведенным курком, отказывается выходить из машины, потому что «меня здесь не любят»…

Да, полиция здесь имеет мало прав. То есть, если даже ты поймал вора за руку в метро, то его отпустят. А если (не дай Бог) его и отлупил, то дело могут завести уже на тебя.

Пару раз видел как воры, пойманные охранником в магазине, избивали этого охранника прямо в самом центре Сантьяго в одном перекрестке от полицейского патруля и спокойно садились в автобус.

Но надо сказать, что Чили — одна из самых безопасных стран в Латинской Америке.

Соотечественники: Лично я не знаю много кого, но общее впечатление составил.

Экспаты в Русском доме в Сантьяго во время встречи с путешественником Олегом Харитоновым в сентябре 2017

Итак, это: — живущие на пассивный доход с Родины или сдающие в аренду недвижимость, купленную на средства с родины — открывшие свой малые бизнес (магазинчик, пиццерию, кондитерский цех) — работающие по контракту в международных компаниях — профессионалы, подтвердившие свой диплом здесь (единицы) — русские жены чилийских мужей (большинство) — работяги и искатели судьбы (сюда и я попал) — мало

Так что мой вывод — если вы собрались эмигрировать и вас нет денег, и вы не готовы пахать за гроши, то в Латинскую Америку эмигрировать не стоит, малооплачиваемая работа есть и в РФ, только там вы гражданин со всеми прочими.

Ехать стоит в США, Европу, Австралию Канаду , но только не в Латинскую Америку. Чили — еще лучшая страна здесь, про худшие и говорить не стоит.

А вот приехать туристом и попутешествовать здесь — занятие прекрасное.