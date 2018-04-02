Ещё
Обманутые дольщики Дона провели митинг-спектакль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обманутые дольщики Дона провели митинг-спектакль 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
В международный день смеха 1 апреля обманутые участники долевого строительства Ростовской области на площади Карла Маркса в донской столице провели уникальный митинг-спектакль.
Как сами дольщики рассказали корреспонденту «АиФ-Ростов», подобный формат протестного мероприятия используется в России впервые.
Интерактивная трагикомедия с участием дольщиков-актёров и зрителей в сказочной форме поведала собравшимся о взаимоотношениях власти и собственников недостроенного жилья.
Ведущие-скоморохи провели конкурсы: бег в мешках, поедание чиновничьей лапши, перетягивание каната.
В конце мероприятия состоялся розыгрыш палатки для бездомных.
Как сообщают в пресс-службе Объединённой рабочей группы обманутых дольщиков (ОРГ) Ростовской области, в митинге приняли участие более 500 человек.
Дольщики подписали коллективное обращение к губернатору с требованием принять конкретные меры в решении их вопроса.
Напомним, что в Ростовской области более 60 объектов долевого строительства не сдано. Общее число обманутых дольщиков 1621 человек.
АиФ Ростов: последние новости
Какого числа Благовещение в 2018 году и почему праздник так называется? Какого числа в 2018 году православная и католическая Пасха? За пролитый кофе – 500 тысяч. Какие необычные иски выиграли дончане в суде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому26
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России473
Тест: Знаете армейский жаргон?22
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан72
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»353
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение