Обманутые дольщики Дона провели митинг-спектакль

В международный день смеха 1 апреля обманутые участники долевого строительства Ростовской области на площади Карла Маркса в донской столице провели уникальный митинг-спектакль.

Как сами дольщики рассказали корреспонденту «АиФ-Ростов» , подобный формат протестного мероприятия используется в России впервые.

Интерактивная трагикомедия с участием дольщиков-актёров и зрителей в сказочной форме поведала собравшимся о взаимоотношениях власти и собственников недостроенного жилья.

Ведущие-скоморохи провели конкурсы: бег в мешках, поедание чиновничьей лапши, перетягивание каната.

В конце мероприятия состоялся розыгрыш палатки для бездомных.

Как сообщают в пресс-службе Объединённой рабочей группы обманутых дольщиков (ОРГ) Ростовской области, в митинге приняли участие более 500 человек.

Дольщики подписали коллективное обращение к губернатору с требованием принять конкретные меры в решении их вопроса.

Напомним, что в Ростовской области более 60 объектов долевого строительства не сдано. Общее число обманутых дольщиков 1621 человек.