На снимках китайской межпланетной станции «Чанъэ́-3» обнаружили два неопознанных объекта

Охотники за неопознанным полагают, что Луна не наш спутник, а база, созданная инопланетянами, чтобы следить за людьми. В исследовании проведенном НАСА и опубликованном в 1962 году говорится, что внутри Луна менее плотная, чем ее внешняя поверхность.

На довольно загадочных фотографиях, отсканированных и проанализированных Джорджем Грэмом, шотландским уфологом видны несколько особенностей, которые он называет пришельцами на Луне. Из множества видеороликов, размещенных на его канале YouTube StreetCap1, появились два новых, которые показывают аномалии. По словам Джорджа, изображения были сделаны китайской межпланетной станцией «Чанъэ́-3», и на них отчетливо видны человеческий силуэт и космический корабль.

В первом видео уфолог указывает на странный образ, который напоминает человеческое существо. Хотя это может быть случай парейдолии, когда человеческий мозг создает изображение между несвязанными узорами, чтобы создать узнаваемый образ. Он утверждает, что гуманоидное существо, вероятно, инопланетянин носит шлем с козырьком, что может быть четко распознано. Кроме того, части тела находятся в правильной пропорции с расстоянием между плечами до головы, делая его похожим на человека.

В другом видео виден неопознанный объект скрывающийся за скалой. Фотография была сделана Chang’e 3, на которой можно разглядеть блюдо-подобный летающий объект, скрывающийся за скалой.