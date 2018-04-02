Инвестсовет при губернаторе приостановил работу в Нижегородской области

По поручению главы региона Глеба Никитина планируется создать совет по земельным отношениям, уполномоченным органом по обеспечению деятельности которого будет министерство имущественных и земельных отношений, и совет по стратегии развития и инвестициям (уполномоченный — министерство экономического развития и инвестиций). Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Совет по земельным отношениям получит полномочия на рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением участков для строительства, на принятие решений о заключении инвестсоглашений. В компетенцию совета войдут вопросы о возможности заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием госимущества.