Инвестсовет при губернаторе приостановил работу в Нижегородской области 

По поручению главы региона Глеба Никитина планируется создать совет по земельным отношениям, уполномоченным органом по обеспечению деятельности которого будет министерство имущественных и земельных отношений, и совет по стратегии развития и инвестициям (уполномоченный — министерство экономического развития и инвестиций). Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Совет по земельным отношениям получит полномочия на рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением участков для строительства, на принятие решений о заключении инвестсоглашений. В компетенцию совета войдут вопросы о возможности заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием госимущества.
В полномочия совета по стратегии развития и инвестициям войдёт контроль за реализацией стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, которая сейчас разрабатывается (к созданию привлечены 22 рабочие группы). Также совет будет разрабатывать меры, направленные на формирование экономического и инвестиционного потенциалов Нижегородской области, принятием решений по крупным инвестиционным проектам.