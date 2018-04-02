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Минстрой признал долгострой в центре Челябинска пригодным к достройке
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Минстрой признал долгострой в центре Челябинска пригодным к достройке 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жилой комплекс «Княжеский» на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской в Челябинске, пригоден к достройке, сообщил заместитель губернатора региона Сергей Шаль.
Такой вывод строительные эксперты сделали после очередного обследования дома, который начали возводить в центре города ещё в 2009 году. Однако оперативно достроить многоэтажку всё-таки не получится. Для начала новому застройщику придётся устранить имеющиеся там нарушения и последствия воздействия внешних факторов.
«Следствием этого обнадеживающего заключения экспертов стало появление у объекта потенциального инвестора. Конечно, решение ещё не принято, поскольку завершение строительства потребует больших вложений, но это уже шаг вперед», — резюмировал Сергей Шаль.
Кроме того, чиновники нашли нового инвестора, который достроит восемь проблемных домов застройщиков «Фирма Челябстройподрядчик», «УралСтрой», «Инман», «РегионПроект», «Проект Парковый — 1» и «Стройинвест» в Копейске. В ближайшее время региональный минстрой обновит «дорожную карту», в которую будут включены 35 проблемных объектов. 10 домов, введённых в эксплуатацию в конце 2017 и начале 2018 года, будут исключены из плана-графика. Это пять домов компании «Гринфлайт», три дома — ООО «Речелстрой», а также по одному дому компаний «Челябинскстройиндустрия» и «ПромИнвест».
Отметим, что к 2012 году вместо сданного дома по ул. Братьев Кашириных, 33 в ЖК «Княжеский», который возводила «Уральская строительная компания», было готово только 25%. У разбитого корыта остались 150 семей (около 750 человек), купивших квартиры по договорам долевого участия.
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