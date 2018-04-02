Минстрой признал долгострой в центре Челябинска пригодным к достройке

Жилой комплекс «Княжеский» на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской в Челябинске , пригоден к достройке, сообщил заместитель губернатора региона Сергей Шаль

Такой вывод строительные эксперты сделали после очередного обследования дома, который начали возводить в центре города ещё в 2009 году. Однако оперативно достроить многоэтажку всё-таки не получится. Для начала новому застройщику придётся устранить имеющиеся там нарушения и последствия воздействия внешних факторов.

«Следствием этого обнадеживающего заключения экспертов стало появление у объекта потенциального инвестора. Конечно, решение ещё не принято, поскольку завершение строительства потребует больших вложений, но это уже шаг вперед», — резюмировал Сергей Шаль.

Кроме того, чиновники нашли нового инвестора, который достроит восемь проблемных домов застройщиков «Фирма Челябстройподрядчик», «УралСтрой», «Инман», «РегионПроект», «Проект Парковый — 1» и «Стройинвест» в Копейске . В ближайшее время региональный минстрой обновит «дорожную карту», в которую будут включены 35 проблемных объектов. 10 домов, введённых в эксплуатацию в конце 2017 и начале 2018 года, будут исключены из плана-графика. Это пять домов компании «Гринфлайт», три дома — ООО «Речелстрой», а также по одному дому компаний «Челябинскстройиндустрия» и «ПромИнвест»

Отметим, что к 2012 году вместо сданного дома по ул. Братьев Кашириных, 33 в ЖК «Княжеский», который возводила «Уральская строительная компания», было готово только 25%. У разбитого корыта остались 150 семей (около 750 человек), купивших квартиры по договорам долевого участия.