Митрополит Феофан проведёт Пасхальную службу в Раифе и Казани

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит Пасхальную службу в Раифском монастыре в ночь с 7 на 8 апреля, стало известно 2 апреля на деловом понедельнике в мэрии Казани

Также владыка Феофан проведёт праздничную службу в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Она начнётся в 18.00 8 апреля.

«Традиционно в ночь с 7 на 8 апреля в городе организуют дополнительный транспорт для верующих, — сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров. — От остановки «Центральный стадион» в Авиастроительный, Ново-Савиновский, Кировский районы, Азино 1, 10-й микрорайон, жилые массивы «Мирный» и «Дербышки».