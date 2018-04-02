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Митрополит Феофан проведёт Пасхальную службу в Раифе и Казани
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Митрополит Феофан проведёт Пасхальную службу в Раифе и Казани 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит Пасхальную службу в Раифском монастыре в ночь с 7 на 8 апреля, стало известно 2 апреля на деловом понедельнике в мэрии Казани.
Также владыка Феофан проведёт праздничную службу в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Она начнётся в 18.00 8 апреля.
«Традиционно в ночь с 7 на 8 апреля в городе организуют дополнительный транспорт для верующих, — сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров. — От остановки «Центральный стадион» в Авиастроительный, Ново-Савиновский, Кировский районы, Азино 1, 10-й микрорайон, жилые массивы «Мирный» и «Дербышки».
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