10 звезд, которые не стесняются говорить о недостатках своей внешности

Идеально отретушированные лица и фигуры звезд на страницах глянцевых изданий способны заставить комплексовать кого угодно. Нам свойственно сравнивать себя с другими людьми, пусть даже на подсознательном уровне. И сравнения эти далеко не всегда в нашу пользу. Однако уберем фотошоп, смоем слой макияжа — и перед нами самые обычные девушки с недостатками, а не звездные небожительницы. У каждой из них есть пунктики по поводу собственной внешности. Пять баллов тем, кто не стесняется об этом откровенно рассказывать! Представляем вам 10 знаменитостей, которые рассказали, что им в себе не нравится и как они это принимают.

Виктория Бэкхем

В своих интервью и автобиографиях «шикарная Спайс» всегда открыто признается, что росла гадким утенком. В школьные годы ее раздражал вздернутый нос, щербинка между зубами и лишние сантиметры на талии. Но больше всего дискомфорта ей доставляли прыщи. Последствия угревой сыпи Бекхэм до сих пор тщательно замазывает тональным кремом, а также внимательно следит за рационом, исключая жирное, сладкое и мучное.

Фотография: Legion-Media Виктория Бекхэм

Кэти Перри

Американская поп-дива в свое время объявила решительную войну ненавистным красным бугоркам на коже и стала амбассадором косметического бренда по уходу за лицом. Проблема акне мучает певицу с подросткового возраста и по сей день является ее страшным кошмаром. Рецидивы, увы, не редки. Бьюти-табу Кэти — прямые солнечные лучи. На пляж она ходит исключительно с плотным слоем защитного крема на лице. И совершенно спокойно раздает советы по уходу за кожей таким же беднягам, как она сама.

Фотография: Legion-Media Кэти Перри

Несколько лет назад Бритни Спирс вообще мало интересовала ее внешность. Певица могла запросто выйти на люди в растянутой футболке и рваных колготках, оголить на сцене «пивной животик», ходить с немытой головой неделями и не стесняться складок на бедрах. Сплошной бодипозитив! На такую «мелочь», как угри, Бритни и вовсе плевать хотела. Сейчас бывшая поп-принцесса вернулась в форму и старается держать себя в тонусе. С угревой сыпью она борется с помощью лазерной шлифовки.

Фотография: Legion-Media Бритни Спирс

Сложно поверить, но фирменная широкая улыбка актрисы, ставшая ее визитной карточкой на долгие годы, одновременно является ее же самым большим комплексом. Даже безжалостные коллеги подкалывают бедную Джулию на тему большого рта. Однажды партнер Робертс по фильму «Ноттинг-Хилл» Хью Грант в интервью со знаменитой американской телеведущей Опрой Уинфри не слишком удачно пошутил: «Когда я целовался с ней, я даже боялся услышать эхо». А что Джулия? Улыбается еще шире!

Фотография: Legion-Media Джулия Робертс

Тейлор Свифт

Не только старшеклассницы переживают по поводу маленькой груди. Звезда с мировым именем Тейлор Свифт тоже никогда не считала свой первый размер выдающимся достоинством. Тем не менее это не помешало ей регулярно попадать в рейтинги самых сексуальных и привлекательных женщин планеты. Поначалу Свифт все замечания по поводу своей груди сводила к шутке. Но потом все же решилась на маммопластику, как сообщают американские СМИ. Правда, сама артистка уверяет, что под нож хирурга не ложилась. Неужели капуста?

Фотография: Legion-Media Тейлор Свифт

«Мне бы ее проблемы», — вероятно, думает Кейт Аптон о Тейлор Свифт. Американская модель и актриса, напротив, грезит о маленькой груди. Как-то раз в интервью изданию The Sun она призналась, что ее аппетитный пятый размер доставляет ей множество неудобств. «Хочу носить топы на тонких бретельках и не надевать под них бюстгалтер», — взмолилась Кейт Аптон. Правда, добавила, что несмотря ни на что, принимает свое тело.

Фотография: Legion-Media Кейт Аптон

Свою неотразимость с косметикой и без, с лишними килограммами или без таковых Ева Лонгория давно всем доказала. Она одна из немногих звезд, кто предпочитает не использовать фильтры и фотошоп, выкладывая свои снимки в Инстаграм. И даже если папарацци сфотографируют очаровательную Еву на пляже в неудачном ракурсе, та лишь посмеется в ответ: «Просто люблю вкусно поесть!» Правда, один маленький недостаток ей все же не дает спокойно спать. «У меня просто огромные суставы на пальцах и это выглядит ужасно!» Вы тоже сейчас внимательно посмотрели на свои руки?

Фотография: Legion-Media Ева Лонгория

Ну и пусть она признает, что ее ноги далеки от идеала! Разве это повод отказываться от так любимых героиней «Секса в большом городе» Керри Брэдшоу шорт и смелых юбок? Возможно, Сара и переживает по поводу не самых ровных ног где-то в глубине души. Во всяком случае, так глубоко, что мы этого даже не замечаем.

Фотография: Legion-Media Сара Джессика Паркер

Для Ким долгое время раздражающим фактором был… пушок у линии волос на лбу. И что только не пыталась делать телезвезда: закрашивала, удаляла с помощью воска. Все тщетно! Ненавистные волоски каждый раз начинали расти еще интенсивнее. В одном из интервью Ким призналась, что проблему ей удалось решить только с помощью лазерной эпиляции.

Фотография: Legion-Media Ким Кардашьян

Щербинка между передними зубами — пикантная изюминка или ужасный изъян? Вопрос спорный. Ванесса Паради решила закрыть глаза на особенности строения своей челюсти и вот уже много лет без стеснения улыбается фотографам, нарочито подчеркивая мнимый недостаток ярко-красной помадой. А ведь, согласитесь, очаровательный зазор между зубами Ванессы выглядит очень притягательно. И Джонни Депп тоже так считает!

Фотография: Legion-Media Ванесса Паради