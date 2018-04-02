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Выбрать критерии оценки подмосковных УК можно на сайте «Добродел»
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Выбрать критерии оценки подмосковных УК можно на сайте «Добродел» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Онлайн-голосование поможет выбрать критерии для оценки работы управляющих компаний.
На сайте «Добродел» началось онлайн-голосование, которое поможет выбрать критерии для оценки работы управляющих компаний в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал «360».
Жители Московской области могут выбрать семь из 10 предложенных вариантов оценки деятельности УК и расставить их по приоритетности.
"Выбираете семь из этих 10 пунктов, чтобы они отражали критерии оценки управляющей организации. Какие не хотите, вы не отмечаете. Допустим, вы считаете, что участие в акции — это не важно, а другой критерий — уборка мест общего пользования — важно. И так далее", — разъяснила председатель координационного совета Ассоциация председателей советов многоквартирных домов в Московской области Юлия Белехова.
В списке критериев работы управляющих компаний — качество воды, содержание дворов, подъездов и др. Можно внести свое предложение по критерию оценки деятельности УК, если необходимого, по мнению жителя, варианта нет в списке.
Жительница Королева Надежда Хомутцова — активистка-общественница. Одной из первых она проголосовала на «Доброделе», призвав соседей по дому последовать ее примеру. Как рассказала Надежда, приоритетным для оценки работы управляющей компании лично для нее является организация обращения с отходами.
"Такой пункт, наверное, касается всей страны. Это очень сложный длительный процесс. Это именно организация, потому что мусоропровод в таком случае не актуален", — пояснила свой выбор Надежда Хомутцова.
Выбор критериев для оценки деятельности управляющих компаний в режиме интернет-голосования на портале «Добродел» будет идти до 15 апреля. Итоги подведут в конце месяца. Затем сотрудники Госжилинспекции путем опроса жителей составят актуальный рейтинг управляющих компаний.
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