Интернет‐голосование за критерии оценки УК стартовало в Подмосковье

Сегодня в Московской области стартовало интернет‐голосование об определении критериев оценки управляющих компаний.

Теперь работу управляющих компаний можно будет оценивать публично. Для начала жителям Московской области предлагают выбрать 7 из 10 предложенных критериев, наиболее важных в работе коммунальщиков и расставить их по степени важности.

Выбираете 7 из этих 10 пунктов, чтобы он отражали критерии оценки управляющей организации. Какие не хотите, вы не отмечаете. Допустим, вы считаете, что участие в акции — это не важно, а другой критерий — уборка мест общего пользования — важно. И так далее

— Юлия Белехова, председатель координационного совета Ассоциация председателей советов многоквартирных домов в Московской области.

Еще в этом списке содержание подъездов, дворов, качество воды и другие. Если, по мнению жителей,

каких-то важных критериев не хватает, можно вписать свой вариант.

Надежда Хомутцова из Королева принимает активное участие в общественной жизни содержания дома. Узнав о голосовании на сайте «Добродел», она одна из первых сделала выбор и призвала соседей последовать ее примеру. По мнению Надежды, в ее доме коммунальщики хорошо справляются с работой, на первое место она поставила сбор мусора

Самый такой пункт, он, наверное, касается всей страны по разделам мусора и организации. Это очень сложный длительный процесс. Это именно организация, потому что мусоропровод в таком случае не актуален

— Надежда Хомутцова.

Голосование на портале «Добродел» продлится до 15 апреля. Затем — подсчет голосов, в конце месяца подведут итоги. Уже после этого представители Госжилинспкици будут проводить опрос среди жителей, чтобы составить рейтинг управляющих компаний.