Локомотивы роста. На Ямал и Югру приходится основной объем инвестиций в УрФО

По итогам прошлого года Уральский федеральный округ занял второе место в России по объему инвестиций, которые превысили 2,8 трлн. рублей. Об этом полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских сообщил на совещании при Генеральном прокуроре РФ по вопросам защиты прав инвесторов в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах в Екатеринбурге . Полпред уточнил, что основными локомотивами роста стали северные регионы — Ямал и Югра , на долю которых приходится более 70 процентов всех инвестиций. По словам Игоря Холманских, для разрешения системных проблем, возникающих у предпринимателей УрФО, заместителем полпреда и инвестиционным уполномоченным в округе налажено взаимодействие с уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, представителями органов власти, Агентства стратегических инициатив и делового сообщества. Участники совещания обсудили результаты работы по ликвидации административных барьеров и обеспечению средствами прокурорского надзора прав и законных интересов инвесторов, — сообщает пресс-служба уральского полпреда.