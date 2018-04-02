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Локомотивы роста. На Ямал и Югру приходится основной объем инвестиций в УрФО
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Локомотивы роста. На Ямал и Югру приходится основной объем инвестиций в УрФО 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
По итогам прошлого года Уральский федеральный округ занял второе место в России по объему инвестиций, которые превысили 2,8 трлн. рублей.
Об этом полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских сообщил на совещании при Генеральном прокуроре РФ по вопросам защиты прав инвесторов в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах в Екатеринбурге. Полпред уточнил, что основными локомотивами роста стали северные регионы — Ямал и Югра, на долю которых приходится более 70 процентов всех инвестиций.
По словам Игоря Холманских, для разрешения системных проблем, возникающих у предпринимателей УрФО, заместителем полпреда и инвестиционным уполномоченным в округе налажено взаимодействие с уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, представителями органов власти, Агентства стратегических инициатив и делового сообщества.
Участники совещания обсудили результаты работы по ликвидации административных барьеров и обеспечению средствами прокурорского надзора прав и законных интересов инвесторов, — сообщает пресс-служба уральского полпреда.
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