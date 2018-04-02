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Чукотка подала заявку на создание ТОР «Баимская» для освоения золоторудных месторождений
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Чукотка подала заявку на создание ТОР «Баимская» для освоения золоторудных месторождений 

Прайм 42 минуты назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
Власти Чукотки подали в Минвостокразвития России заявку на создание территории опережающего развития (ТОР) «Баимская», сообщает правительство региона.
"В Чукотском автономном округе приступили к созданию новой территории опережающего социально-экономического развития — ТОР «Баимская». Заявка от округа была представлена в Минвостокразвития России в пятницу, 30 марта. По итогам окончательное решение о создании ТОР примет правительство Российской Федерации", — говорится в сообщении.
ТОР «Баимская» планируется создать на территории Билибинского района для освоения Баимской рудной зоны. Предполагается, что режим ТОР позволит привлечь инвестиции в якорные проекты освоения золоторудных месторождений «Кекура», «Клен» и «Песчанка». Общая площадь территории составит 103 тысяч квадратов, или чуть более 14% территории Чукотки, включая город Билибино, села Кепервеем и Илирней и неосвоенные территории.
Инвестиции по трём якорным проектам составят более 336 миллиардов рублей, в том числе почти 120 миллиардов рублей привлекут в ближайшие три года.
По предварительной оценке властей, в ближайшие 10 лет ТОР «Баимская» обеспечит рост ВРП более чем в 3,6 раза. В рамках якорных проектов планируется создание около 5 тысяч рабочих мест, а также более 10 тысяч рабочих мест в сопутствующих отраслях.
В марте региональное правительство также указывало, что условия деятельности для резидентов ТОР «Баимская» будут аналогичны условиям, действующим в ТОР «Беринговский», перечень видов деятельности включает в себя 63 позиции, минимальный объем инвестиций для резидентов — 500 тысяч рублей, а в результате создания ТОР «Баимская» будет обеспечено последовательное продвижение ключевого проекта Чаун-Билибинской промышленной зоны.
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 Ещё 2 источника 
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