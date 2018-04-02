Ещё
ОЭЗ в Дубне получит социального резидента и инвестиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОЭЗ в Дубне получит социального резидента и инвестиции 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Министерство инвестиций и инноваций Московской области поддержало проект Всероссийского общества защиты прав инвалидов. Новое предприятие в Дубне получит социального резидента, а также инвестиции в особую экономическую зону составили 1 миллиард рублей.
«Для строительства учебно-производственного комплекса, который будет выпускать технические средства реабилитации для инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, будет выделена территория площадью 24000 кв. м», — сообщает президент организации Александр Рявкин.
Здесь планируется создание 100 рабочих мест, после начала деятельности в разных направлениях, а также будет проходить трудовая реабилитация и обучение категории инвалидов по зрению.
Учебный центр для слепых и слабовидящих людей является важным звеном, позволяющим людям успешно адаптироваться и пройти интеграцию в современном обществе с использованием новейших информационных технологий. Также в нем будет осуществлена подготовка квалифицированных кадров для работы с инвалидами в сферах культуры и спорта.
За это время уже собраны личные активы и создана производственная база, позволяющая выпускать 100% российскую продукцию. Кроме производства тонометров с речевым выходом, принтеров Брайля, глюкометров, тифлофлешплееров и других технологических компонентов список дополнили современные системы навигации и ориентирования. Также это относится к электронным видеоувеличителям вместе со стационарными и ручными аналогами.
Вести Подмосковья: последние новости
«Мы ходим дышать»: репортаж с митинга в Волоколамске Фильтраты с мусорных полигонов Подмосковья очистят до состояния воды Александр Рявкин: На сегодняшний день у нас открыты отделения во всех 85 субъектах РФ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля147
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России468
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве13
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»351
Дрон «Почты России» врезался в дом79
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
01:00
МЦК перевезло более 10 млн пассажиров в марте
Новости Москвы
02:55
В Москве внезапно наступит май
Погода Новости Москвы
03:37
Картонного Слуцкого посадили в автозак
Политика
03:02
Жириновский приветствовал отставку Тулеева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение