ОЭЗ в Дубне получит социального резидента и инвестиции

Министерство инвестиций и инноваций Московской области поддержало проект Всероссийского общества защиты прав инвалидов. Новое предприятие в Дубне получит социального резидента, а также инвестиции в особую экономическую зону составили 1 миллиард рублей.

«Для строительства учебно-производственного комплекса, который будет выпускать технические средства реабилитации для инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, будет выделена территория площадью 24000 кв. м», — сообщает президент организации Александр Рявкин

Здесь планируется создание 100 рабочих мест, после начала деятельности в разных направлениях, а также будет проходить трудовая реабилитация и обучение категории инвалидов по зрению.

Учебный центр для слепых и слабовидящих людей является важным звеном, позволяющим людям успешно адаптироваться и пройти интеграцию в современном обществе с использованием новейших информационных технологий. Также в нем будет осуществлена подготовка квалифицированных кадров для работы с инвалидами в сферах культуры и спорта.

За это время уже собраны личные активы и создана производственная база, позволяющая выпускать 100% российскую продукцию. Кроме производства тонометров с речевым выходом, принтеров Брайля, глюкометров, тифлофлешплееров и других технологических компонентов список дополнили современные системы навигации и ориентирования. Также это относится к электронным видеоувеличителям вместе со стационарными и ручными аналогами.