Участницу пикета против обвиненного в домогательствах Слуцкого задержали у здания Госдумы

«Везут в Тверское ОВД , но пока в автозаке. Я только подошла к ГД . Выбежал эшник, потом прекрасный юноша в серой шапочке скомандовал: задержать. Я стояла спокойно. Они назвали картонного Слуцкого сборно-разборной конструкцией. Если морально, то конечно, не могу с этим спорить. Но на мой взгляд юриста, применение силы сотрудниками полиции-мило.

Наш разговор:

-Здесь с таким слоганом стоять нельзя

— Это не слоган, это его же цитата

— Здесь с таким плакатом стоять нельзя

— Где здесь и с каким именно?

Хватают за руки…

— С таким вот — С каким вот?

В автозаке оказались с молодыми ребятами, которые за Слуцкого. Вот обсуждаем».

Ранее Алёна Попова сообщила в Facebook о намерении организовать ряд пикетов против домогательств с участием картонного Слуцкого.

Кроме того, активисты запустили электронную петицию с требованием начать расследование действий депутата, сняв с него неприкосновенность, вновь оценку «поведенческим нарушениям» Слуцкого на заседании комиссии по этике, внести поправки в документы о домогательствах.

Напомним, ранее думская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.