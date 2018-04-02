Участницу пикета против обвиненного в домогательствах Слуцкого задержали у здания Госдумы 

«Везут в Тверское ОВД, но пока в автозаке. Я только подошла к ГД. Выбежал эшник, потом прекрасный юноша в серой шапочке скомандовал: задержать. Я стояла спокойно. Они назвали картонного Слуцкого сборно-разборной конструкцией. Если морально, то конечно, не могу с этим спорить. Но на мой взгляд юриста, применение силы сотрудниками полиции-мило.
Наш разговор:
-Здесь с таким слоганом стоять нельзя
— Это не слоган, это его же цитата
— Здесь с таким плакатом стоять нельзя
— Где здесь и с каким именно?
Хватают за руки…
— С таким вот — С каким вот?
В автозаке оказались с молодыми ребятами, которые за Слуцкого. Вот обсуждаем».
Ранее Алёна Попова сообщила в Facebook о намерении организовать ряд пикетов против домогательств с участием картонного Слуцкого.
Кроме того, активисты запустили электронную петицию с требованием начать расследование действий депутата, сняв с него неприкосновенность, вновь оценку «поведенческим нарушениям» Слуцкого на заседании комиссии по этике, внести поправки в документы о домогательствах.
Напомним, ранее думская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.
После этого ряд СМИ, среди которых издания «Коммерсантъ», РБК, «Znak.com», «Лента.ру», телеканалы «Дождь», RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» заявили, что приостанавливают работу с Госдумой. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что журналисты, объявившие бойкот, будут лишены парламентской аккредитации.
Радиостанция «Говорит Москва» также поддерживает бойкот депутату Слуцкому. Все новости про Леонида Слуцкого и про комиссию Госдумы по этике на сайте и в эфире радиостанции будут сопровождаться упоминанием об обвинениях про домогательства.