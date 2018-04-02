Ещё
Белые журавли танцевали в весеннем небе над Ростовом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия испытала новую противоракету
Россия испытала новую противоракету

Белые журавли танцевали в весеннем небе над Ростовом 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Фотографии журавлей, величественно кружащихся в небе опубликовал ростовчанин в социальной сети. Прекрасные птицы порадовали своими танцами жителей Советского района. «По данным из „Красной книги Ростовской области“, на нижнем Дону, в конце XX века, весной обычно наблюдали не более 2-4 пролетных стай журавлей. Понимаю, что сейчас такие данные не актуальные, ведь только за сегодня я видел 4 стаи: 2, 17, 36, 45 особей», — написал автор фотографий Сергей Цветков.
На самом деле журавли не белые, а серые. Именно этот вид птиц распространен в донском регионе. Журавли весьма общительные птицы. Пара журавлей всегда очень верна друг другу. К другим сородичам эти птицы проявляют трогательное уважение. Правда, иногда вспыхивают серьёзные ссоры, а некоторые натуралисты даже утверждают, что журавли наказывают виновного смертной казнью. Перед ежегодным перелетом эти птицы собираются в определенной местности в большие стаи, откуда с громкими криками снимаются и летят без отдыха днём и ночью, пока не достигнут места назначения. Каждый раз они летят по одному и тому же пути и отклоняются от него только в случае возникновения опасности.
Численность популяции серого журавля медленно сокращается. Основной причиной уменьшения численности серого журавля считается уменьшение площади территорий, пригодных для гнездовий. Особенно остро эта проблема стоит в Европе, европейской части России и Средней Азии, где осушаются и высыхают болота.
Деловое сообщество: последние новости
Ростовчанка предложила открыть маршрут, соединяющий улицу Портовую и Сельмаш Кассиршу супермаркета в Ростове обвинили в проституции Они в ужасном состоянии: старые трамваи из Ростова Таганрог не возьмет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю22
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России298
«Россия сорвалась с цепи»1117
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать169
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»346
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
02:58
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
Украина В мире
00:54
Звезда «Дома-2» родила в прямом эфире
Шоу-бизнес
01:00
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение