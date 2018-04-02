Белые журавли танцевали в весеннем небе над Ростовом

Фотографии журавлей, величественно кружащихся в небе опубликовал ростовчанин в социальной сети. Прекрасные птицы порадовали своими танцами жителей Советского района. «По данным из „Красной книги Ростовской области“, на нижнем Дону , в конце XX века, весной обычно наблюдали не более 2-4 пролетных стай журавлей. Понимаю, что сейчас такие данные не актуальные, ведь только за сегодня я видел 4 стаи: 2, 17, 36, 45 особей», — написал автор фотографий Сергей Цветков

На самом деле журавли не белые, а серые. Именно этот вид птиц распространен в донском регионе. Журавли весьма общительные птицы. Пара журавлей всегда очень верна друг другу. К другим сородичам эти птицы проявляют трогательное уважение. Правда, иногда вспыхивают серьёзные ссоры, а некоторые натуралисты даже утверждают, что журавли наказывают виновного смертной казнью. Перед ежегодным перелетом эти птицы собираются в определенной местности в большие стаи, откуда с громкими криками снимаются и летят без отдыха днём и ночью, пока не достигнут места назначения. Каждый раз они летят по одному и тому же пути и отклоняются от него только в случае возникновения опасности.