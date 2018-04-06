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События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 апреля
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 апреля 

Прайм 45 минут назад
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Представитель РФ в ЕС: Отношения РФ и участвующих в "дипломатической войне" стран отравлены надолго Проект об освобождении банков вне групп составлять отчетность по МФСО внесен в Госдуму Дайджест российских СМИ – 4 апреля
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