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События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 апреля
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Россия испытала новую противоракету
Россия испытала новую противоракету

События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 апреля 

Прайм 1 час назад
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Кабмин выделил регионам на развитие дорог 6,1 млрд рублей‍ Энергоблок №2 румынской АЭС "Чернавода" вновь подключен к сети ВМТП сообщил о рекордном грузообороте в первом квартале 2018 г
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