События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 апреля 

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Кабмин выделил регионам на развитие дорог 6,1 млрд рублей‍

Энергоблок №2 румынской АЭС "Чернавода" вновь подключен к сети

ВМТП сообщил о рекордном грузообороте в первом квартале 2018 г