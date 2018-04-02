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Северодвинцу дали девять лет строгого режима за «трудоустройство» подростка
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Северодвинцу дали девять лет строгого режима за «трудоустройство» подростка 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
За распространение наркотиков отправятся в колонию два северодвинца. Девять лет строгого режима ранее судимому Геворгу Варданяну дали в том числе и за то, что он к своему «бизнесу» привлёк несовершеннолетнего. Его напарника Андрея Венгера, которому на тот момент не было 18, приговорили к пяти годам общего режима.
Венгер задолжал Варданяну, тот предложил отработать долг — забрать из тайника наркотики и отдать их товарищу. Геворг вызвал такси для подростка, передал деньги, а сам на другой машине стал следить, чтобы северодвинец точно добрался до места. На точке Венгера задержали полицейские.
— Эксперты установили, что масса изъятых наркотиков составила 222 грамма, особо крупный размер, — пояснили в областной прокуратуре.
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