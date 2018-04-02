Северодвинцу дали девять лет строгого режима за «трудоустройство» подростка

За распространение наркотиков отправятся в колонию два северодвинца. Девять лет строгого режима ранее судимому Геворгу Варданяну дали в том числе и за то, что он к своему «бизнесу» привлёк несовершеннолетнего. Его напарника Андрея Венгера, которому на тот момент не было 18, приговорили к пяти годам общего режима.

Венгер задолжал Варданяну, тот предложил отработать долг — забрать из тайника наркотики и отдать их товарищу. Геворг вызвал такси для подростка, передал деньги, а сам на другой машине стал следить, чтобы северодвинец точно добрался до места. На точке Венгера задержали полицейские.