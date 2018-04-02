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В Крюково с размахом отметили двадцатилетие «М КЛУБ»
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В Крюково с размахом отметили двадцатилетие «М КЛУБ» 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
31 марта отгремел юбилей досугового центра ГБУ «М КЛУБ», проходивший в актовом зале школы 1739, предоставленном директором Татьяной Прусаковой. В концертной программе приняли участие верные друзья центра — младшая группа спортивно — танцевального коллектива «Гармония» спорт школа 114 — руководитель Наталья Тезина; детский хореографический коллектив «Аленка» ученицы Елены Киселевой; Творческая мастерская «Качели» под руководством Марии Коченовой; танцевальный коллектив «Джинуни», руководитель Татьяна Лапушкина; ученицы Муниры Галиевой из хореографического отделения детской школы искусств им. Дягилева; коллектив «Чери денс» под руководством Марины Троицкой, ребята из ОКЕ «Ратибор», воспитанники Олега Комкова. Помимо гостей, выступали и воспитанники «М КЛУБа» — коллектив современного танца, «Серебряные голоса», «Нотный зонтик», «Серебряная нить» и другие, уже полюбившиеся гостям праздника коллективы. Феерией смеха и шуток стало выступление коллектива «Юных аниматоров», перенесших всех гостей на летнюю детскую площадку.
Концертные номера перемежались с поздравлениями от гостей праздника. На сцену поднимались Наталия Федотова, Елена Конова и Евгений Ковшенков, Олег Ларин и ЕленаЧусовитина, Екатерина Подвальская и Вера Кириллова, представители совета ветеранов и управления Физкультуры и спорта, директор школы искусств Евгений Ротчев все те, кто годами помогал делать жизнь района ярче и интереснее.
Ну а завершился праздник поздравлением от предыдущего директора и общим выходом на сцену сотрудников и воспитанников «М КЛУБ», как настоящих, так и прошлых. После концерта в корпусе 1505 всех ждал чай с тортом, подаренным Сергеем Чупахиным — директором сети кондитерских «Александра».
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