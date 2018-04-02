Мокгветси Масиси принял полномочия президента Ботсваны

Габороне , 2 апреля / Синьхуа / — Действующий председатель правящей Демократической партии Ботсваны Мокгветси Масиси в воскресенье в здании парламента в столице страны принял на себя полномочия президента Ботсваны. Он останется на этом посту до октября 2019 года, когда состоятся всеобщие выборы.

М. Масиси был назначен экс-президентом Ботсваны Яном Кхамой своим заместителем в ноябре 2014 года. Согласно конституции этой африканской страны, президент избирается сроком на пять лет, одно лицо не может занимать должность более двух сроков подряд. После истечения второго срока полномочий глава государства должен передать полномочия вице-президенту, который остается на этом посту до последующего года, когда должны состояться всеобщие выборы.

На церемонии инаугурации М. Масиси отметил, что стремится осуществить устойчивое развитие Ботсваны на основе экономической диверсификации, ликвидировать бедность и создать общество, которое сможет предоставить всем гражданам возможности для развития и защитить их достоинство.

По его словам, правительство Ботсваны продолжит принимать меры по созданию благоприятных условий для иностранных и внутренних инвесторов. Власти страны откроют рынок и возможности для бизнеса за счет сотрудничества с международными организациями, зарубежными странами и партнерами.

Официальный представитель ботсванского правительства Джефф Рамси в субботу в интервью корр. агентства Синьхуа отметил, что Ботсвана намерена укрепить дружбу и сотрудничество с Китаем . «Правительство ценит дружеские отношения и взаимодействие с Китаем, КНР — всепогодный друг Ботсваны», — сказал он.

М. Масиси — пятый президент Ботсваны с 1966 года после провозглашения независимости государства. С 2015 года он занимает пост председателя Демократической партии Ботсваны. —0—