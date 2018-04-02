Российские родители предпочитают книги Маршака и Носова иностранным бестселлерам

Покупатели в московских книжных магазинах предпочитают покупать своим детям проверенную детскую классику: 68% от общего оборота продаж детских книг приходится на произведения российских авторов, пишет ИА Regnum со ссылкой на аналитические данные «Московского дома книги».

2 апреля в мире отмечается день детской книги. Этот праздник был учрежден 51 год назад в честь дня рождения датского сказочника Ганса Христиана Андерсена.