Российские родители предпочитают книги Маршака и Носова иностранным бестселлерам 

Покупатели в московских книжных магазинах предпочитают покупать своим детям проверенную детскую классику: 68% от общего оборота продаж детских книг приходится на произведения российских авторов, пишет ИА Regnum со ссылкой на аналитические данные «Московского дома книги».
Больше всего детям покупают книги Самуила Маршака, Николая Носова, Александра Волкова, Корнея Чуковского, Андрея Усачева, Эдуарда Успенского и Александра Пушкина. Как отмечает руководитель сети книжных магазинов «Московский Дом книги» Надежда Михайлова, в текущем году заметно вырос спрос на русские народные сказки для самых маленьких, а в топе популярных сказок — «Колобок», «Гуси-лебеди», «Петушок — золотой гребешок», «Теремок» и «Три поросенка».
Среди зарубежных бестселлеров в московских магазинах — сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и серия книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Третью и четвертую строчки рейтинга иностранных детских авторов занимают книги Холли Вебб и Клайва Льюиса, а также шведской писательницы Астрид Линдгрен.
2 апреля в мире отмечается день детской книги. Этот праздник был учрежден 51 год назад в честь дня рождения датского сказочника Ганса Христиана Андерсена.